RAT U JEMENU PRETI GLOBALNOM SNABDEVANJU NAFTOM: Pad strateških luka pokrenuo novi talas izbeglica iz Jemena, Irak otvara granične prelaze

PRIPADNICI jemenske militantne grupe Huti saopštili su danas da su upotrebili dronove i projektile za napad na vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji, dok su obnovljeni sukobi grupe sa vladinim snagama Jemena naveli sve veći broj civila u bekstvo.

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Huti pokrenuli blokadu saudijskih luka na Crvenom moru

Grupa Huti nedavno je proglasila pomorsku blokadu saudijskih luka na Crvenom moru.

Prema izveštaju agencije Saba koji je objavljen u subotu, jemenske snage su "uništile vozila i oružje" i "ubile pripadnike terorističke milicije Huta" u blizini luke Moha.

Huti su u međuvremenu saopštili da su tokom 48 sati "saudijski neprijateljski avioni" izveli 129 vazdušnih napada" na oblasti pod njihovom kontrolom.

Skoro 80.000 ljudi pobeglo iz Jemena usled konflikta

Nakon što su Huti preuzeli Mohu u četvrtak, mnogi stanovnici su pobegli u Aden gde je smeštena međunarodno priznata jemenska vlada.

Agencija za migracija UN-a (IOM) saopštila je u subotu da je 76.000 ljudi pobeglo od borbi od jula, dok je sada da cifra četiri puta veća.

Ministar ekonomije i finansija Iljas države Džibuti Musa Davale izjavio je u subotu da je oko 1.400 ljudi pobeglo iz Jemena u tu zemlju. Obnovljene borbe u Jemenu usmrtile su više od 500 ljudi, prema izvorima sa obe strane.

Tramp je u subotu potvrdio da je razgovarao sa de fakto saudijskim liderom, ali je rekao da su ga i Hutu „pozvali i da ne žele da se bore sa nama“. On nije precizirao da li će Vašington preduzeti bilo kakvu akciju, ali je rekao novinarima da će „sve ispasti odlično i sjajno“ u regionu.

Pokrenuta ofanziva Huta na zapadu Jemena

Huti su u petak zauzeli celokupnu zapadnu obalu Jemena i nastavili svoju ofanzivu preko strateškog moreuza Bab el Mandeb u južnoj provinciji Ladž, lansirajući balističke projektile na snage vlade.

Snage Huta su izvršile upad na ostrvo Majunu, poznato i kao ostrvo Perim, koje se nalazi u samom srcu moreuza Bab el Mandeb i deli uski plovni put na dva kanala za brodove, nakon što su se vladini vojnici povukli tokom noći, rekao je državni zvaničnik za agenciju Sinhua.

- Pomorske snage Huta su na nekoliko čamaca stigle na Majun rano ujutru u petak. Spustili su se na ostrvo i preuzeli kontrolu bez vojnog otpora - rekao je zvaničnik, dodajući da Huti sada imaju "potpunu kontrolu nad područjem Bab el Mandeba".

Prodor je usledio nakon što su Huti zauzeli Mohu, strateški lučki grad na Crvenom moru u jugozapadnom Jemenu.

- Nakon što su učvrstili svoju kontrolu nad Bab el Mandebom i ključnim obalnim područjima i ostrvima u moreuzu i oko njega, Huti napreduju dalje ka jugu - rekao je u petak jedan jemenski vojni zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

Vladine snage su se povukle u Hor Omeiru u Lahdžu, oko 90 kilometara zapadno od Adena, privremenog sedišta međunarodno priznate vlade Jemena na južnoj obali, rekao je zvaničnik, dodajući da se snage "regrupišu bez jasnih pokazatelja o svom sledećem potezu"

Prema svedočenjima stanovnika Hor Omeire, u vladinim redovima koji se povlače vlada rasulo, a zabeleženo je da vojnici masovno odlažu uniforme i prodaju naoružanje ispod cene pre nego što nastave povlačenje prema Adenu, piše Sinhua.

Zbog pomeranja linije fronta ka Adenu, lokalne bezbednosne snage su hitno pojačale prilaze gradu sa zapadne strane.

Istovremeno, portparol Huta Jahja Sarija saopštio je na televiziji Al Masira da je njihova ofanziva, pokrenuta 3. septembra, zauzela oko 5.400 kvadratnih kilometara u zapadnom Jemenu.

On je takođe tvrdio da su se njihove snage sukobile sa saudijskom avijacijom u 32 navrata i pritom oborile devet letelica.

Pogođen iranski brod kod ostrva Kešm

Državni mediji su danas saopštili da je iranski komercijalni brod pogođen rano ujutru kod ostrva Kešm u blizini Ormuskog moreuza.

Jedna osoba je poginula, a tri su ranjene.

Više eksplozija je prijavljeno tokom noći oko najvećeg ostrva u Ormuskom moreuzu.

Za sada, nije bilo izjava od strane američke vojske koja je ranije udarala brodove pod iranskom zastavom u ovom delu Ormuskog moreuza, prenose mediji.

Pomorski pratioci su takođe dobili nove izveštaje o napadu, što po rečima analitičara izaziva zabrinutost usled pretnji energetskim snabdevanjem povezanih sa Iranom nakon što je Saudijska Arabije zatvorila vitalni naftovod nakon napada dronom.

Agencija britanske mornarice UKMTO saopštila je da poseduje izveštaj o projektilu koji je pogodio brod dok se kretao kroz moreuz, međutim stepen štete i status posade za sada je nepoznat.

Jemenski građanski rat Jemenski građanski rat počeo je 2014. godine kada je militantna grupa Huti osvojila predstonicu Sanu. Saudijska Arabija je prvi put ušla u rat na strani međunarodno priznate vlade Jemena 2015. godine i nastavlja da podržava administraciju sa sedištem u Adenu Jemenski građanski rat raselio je milione ljudi, a najnovije borbe su navele još veći broj njih da pobegnu iz svojih domova.

Tramp upoznat sa situacijom

Prema pisanju Aksiosa, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je prošle nedelje dva puta pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da zatraži vojnu pomoć, ali je taj zahtev odbijen.

Tramp je u subotu potvrdio da je razgovarao sa saudijskim liderom, dodajući da su ga kontaktirali i Huti koji su rekli da ne žele da se bore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsednik SAD nije precizirao da li će Vašington preduzeti bilo kakvu vojnu akciju, ali je rekao novinarima da će na kraju sve ispasti odlično i sjajno u regionu.

Napad iz Iraka na saudijski naftovod

Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije saopštilo je u zvaničnoj izjavi da je napad dronom na njihov Istočno-zapadni naftovod izveden sa teritorije Iraka, pri čemu su zabeležene povrede i materijalna šteta.

Saudijsko ministarstvo energetike dodalo je da je zatvorilo naftovod iz predostrožnosti.

Linija je poslednjih meseci premeštala 4 do 5 miliona barela dnevno, što je 4% do 5% globalne ponude, prema podacima kompanija za praćenje brodova i analitičara.

Naftovod dug 1.200 kilometara (745 milja) se proteže preko Arapskog poluostrva pomogao je Saudijskoj Arabiji da zaobiđe brodarski zastoj u Ormuskom moreuzu, gde je tankerski saobraćaj usporen zbog rata između SAD i Irana.

Saudijsko ministarstvo je oštro osudilo ovaj čin i navelo da se Kraljevina, na izričit zahtev iračkog premijera, u ovoj fazi u potpunosti uzdržala od vojnog odgovora.

Jemenska vojska: Pogođene kasarne Hutija u regionu Taiz

Sukobi su ove nedelje postali znatno intenzivniji između Huta i jemenskih vladinih snaga na svim linijama fronta.

Vojska Jemena je saopštila da je izvršen uspešan napad na pripadnike grupe Huti u lučnom gradu Moha na Crvenom moru, a kasnije i na druge utvrđene položaje Huta u jugozapadnom delu zemlje.

Prema zvaničnom izveštaju novinske agencije Saba, jemenske snage su u blizini luke Moha uništile vozila i oružje i ubile pripadnike terorističke milicije Huta.

Neposredno nakon toga, ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Jemena saopštilo je na društvenoj mreži Iks da je dodatno ciljalo položaje kasarne terorističke gruge Huti sa tri precizna vazdušna udara u širem regionu Taiz.

Irak otvara granične prelaze

Nakon što je medijski centar bezbednosnih snaga Iraka saopštio je juče da je nekoliko graničnih prelaza zatvoreno u okviru "administrativnih i bezbednosnih mera" nakon napada dronovima u Saudijskoj Arabiji, prelazi Šalamčeh i Al-Šib se od danas postepeno otvaraju isključivo za putnički saobraćaj.

Ostali prelazi su i dalje potpuno zatvoreni za komercijalni teretni saobraćaj i trgovinu.

Prema zvaničnom planu iračkih snaga, protok robe će se vraćati u funkciju fazno i pod strogim kontrolama u narednim danima, a potpuna normalizacija se očekuje tek do četvrtka, 17. septembra, prenosi MEM.