ŠEŠELJ O IZBORIMA: Srpski narod neće dozvoliti da se dese neka smutna vremena
BLOKADERSKI pokret je na mnogim primerima u poslednjih godinu i po dana pokazao svoj nedemokratski karakter, navodi zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Oni obećavaju progon političkih neistomišljenika ukoliko bi došli na vlast. Oni bi zabranili svoje političke protivnike. Taj komunistički refleks koji ima naša građanska, pod znacima navoda, ili građanistička elita je vidljiv i u tim plenovima i zborovima. Pa videli smo jednog novinara iz Čačka, došlo njih 100 na neki skup ispred Gradske uprave u Čačku i on kaže: „Mi smo imali zbor i smenili smo gradonačelnika, on više nije gradonačelnik.” Mislim, čovek priča ozbiljno o tome, inače reč je o čoveku koji ima 70 godina i dugo je u novinarstvu i svemu tome. Neverovatne stvari - kazao je Šešelj za Informer TV.
Istakao je da se 25. oktobra održavaju veoma važni izbori.
- Nemam nikakvu sumnju da će srpski narod, građani Srbije, još jednom, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, pokazati i veliku dozu odgovornosti i političke zrelosti i da neće dozvoliti da se u Srbiji dese neka smutna vremena, da se dese neke turbulencije, da se desi određena nestabilnost i da se u našoj zemlji ponavlja scenario iz nekih okolnih zemalja ili nekih zemalja iz bivšeg Sovjetskog Saveza. Dakle, ipak to je nešto što je karakteristika našeg naroda – da prepoznaje te opasnosti i ne sumnjam da će pružiti podršku Ujedinjenoj Srbiji 25. oktobra - naveo je Šešelj.
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