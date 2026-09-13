Politika

ŠEŠELJ O IZBORIMA: Srpski narod neće dozvoliti da se dese neka smutna vremena

Novosti online

13. 09. 2026. u 18:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKI pokret je na mnogim primerima u poslednjih godinu i po dana pokazao svoj nedemokratski karakter, navodi zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ О ИЗБОРИМА: Српски народ неће дозволити да се десе нека смутна времена

Foto: V. Danilov

- Oni obećavaju progon političkih neistomišljenika ukoliko bi došli na vlast. Oni bi zabranili svoje političke protivnike. Taj komunistički refleks koji ima naša građanska, pod znacima navoda, ili građanistička elita je vidljiv i u tim plenovima i zborovima. Pa videli smo jednog novinara iz Čačka, došlo njih 100 na neki skup ispred Gradske uprave u Čačku i on kaže: „Mi smo imali zbor i smenili smo gradonačelnika, on više nije gradonačelnik.” Mislim, čovek priča ozbiljno o tome, inače reč je o čoveku koji ima 70 godina i dugo je u novinarstvu i svemu tome. Neverovatne stvari - kazao je Šešelj za Informer TV.

Istakao je da se 25. oktobra održavaju veoma važni izbori.

- Nemam nikakvu sumnju da će srpski narod, građani Srbije, još jednom, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, pokazati i veliku dozu odgovornosti i političke zrelosti i da neće dozvoliti da se u Srbiji dese neka smutna vremena, da se dese neke turbulencije, da se desi određena nestabilnost i da se u našoj zemlji ponavlja scenario iz nekih okolnih zemalja ili nekih zemalja iz bivšeg Sovjetskog Saveza. Dakle, ipak to je nešto što je karakteristika našeg naroda – da prepoznaje te opasnosti i ne sumnjam da će pružiti podršku Ujedinjenoj Srbiji 25. oktobra - naveo je Šešelj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO NAGOVEŠTAVA NEŠTO MNOGO OZBILJNIJE Brnabić : Tužilaštvo dokazalo da je na delu bio pokušaj obojene revolucije
Politika

0 0

"OVO NAGOVEŠTAVA NEŠTO MNOGO OZBILJNIJE" Brnabić : Tužilaštvo dokazalo da je na delu bio pokušaj obojene revolucije

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne Ana Brnabić izjavila je danas u Stepojevcu da je današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kom se navodi da je zvuk navodnog zvučnog topa naknadno montiran na snimke protesta 15. marta 2025. dokaz da je na delu bio pokušaj obojene revolucije i da će se taj pokušaj završiti na izborima.

13. 09. 2026. u 15:29

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?