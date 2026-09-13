Ilić kipti od besa: Evo šta je trener Partizana rekao posle novog poraza!

Crno-beli tonu sve dublje, Vojvodina odnela ceo plen iz Humske.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle 180. Večitog derbija i poraza na Marakani od Crvene zvezde, Partizan je doživeo još jedan u nizu.

Ovog puta na svom stadionu od Vojvodine, a junak Novosađana bio je dvostruki strelac Milan Kolarević. Trijumf gostima, ipak, doneo je autogol Stefana Milića, dok je mrežu kod "parnog valjka" dva puta pogađao Erik Kojzek.

Nije krio razočaranje Saša Ilić, trener Partizana, zbog novog neuspeha, drugog zaredom u Superligi Srbije:

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Prvo, čestitam Vojvodini na pobedi, veća agresivnost kod njih. Mnogo smo izgubili drugih lopti, to je presudilo danas. Nema šta, kad se izgubi nema šta da se priča. Imali smo dve prinudne izmene zbog povrede skočnog zgloba, a opet igrači Vojvodine su bili dosta agresivniji i to je presudilo danas.", rekao je Ilić.

Partizan je trenutno pretposlednji, 13. na tabeli Superlige Srbije. Iza crno-belih su samo Zemunci sa jednim osvojenim bodom, klub iz Humske ima sedam.

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