Novi problem za Rijeru: Zvezdaši ovo nisu želeli da čuju!
Nepovoljan razvoj situacije za srpskog šampiona.
Fudbaleri Crvene zvezde upisali su novi trijumf u prvenstvu, pošto na gostovanju IMT u Loznici slavili sa 1:0.
Gol odluke postigao je Vasilije Kostov, kojim se srpski šampion vratio na lidersku poziciju, ispred Vojvodine koja je danas slavila u Humskoj protiv Partizana.
Ipak, u međuvremenu na Marakanu stigle loše vesti. Iako su Zvezdini protivnici kiksirali ovog vikenda u prvenstvu (nisu pobedili ni Trabzon, ni Lugano), to se ne može reći za Gent koji je odigrao nerešeno u gostima protiv Genka 1:1.
"Poglavice" su posle pet uzastopnih pobeda, u šestoj rundi upisale prvi remi, ali obzirom na težinu gostovanja može se reći da su ostvarile odličan rezultat.
Forma Genta je u usponu, još nema poraz u Župile ligi, što samo predstavlja dodatan problem za Alberta Rijeru pred start u najmlađem UEFA klupskom takmičenju.
Podsetimo, Crvena zvezda će u oktobru igrati prvi meč protiv Lugana (15. oktobra) na strani, dok će Belgijancima gostovati 26. novembra od 21 čas.
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