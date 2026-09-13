Košarka

Najbrža povreda u karijeri: Morao je da izađe posle samo 129 sekundi!

Новости.онлине/С.С.

13. 09. 2026. u 21:40

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Košarkaš crveno-belih doživeo peh u prijateljskom meču.

Најбржа повреда у каријери: Морао је да изађе после само 129 секунди!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Olimpijakos je pre sedam dana pobedio Crvenu zvezdu u finalu turnira na Kritu, a Pirejci su danas nastavili sjajne rezultate na pripremama.

Crveno-beli su u novom evroligaškom duelu savladali Makabi Tel Aviv u Nikoziji rezultatom 77:72 (10:22, 25:13, 22:25, 20:12) i osvojili turnir "Neofitos Handriotis".

Tako je tim Jorgosa Barcokasa nastavio maksimalan niz u pripremnom periodu, međutim, i ostao bez Nikole Milutinova.

Photo: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Srpski reprezentativac se povredio posle samo 129 sekundi od prvog zvuka sirene, što mu je najbrža povreda u karijeri, pa ga je trener Barcokas odmah poslao na klupu, ne želeći ništa da rizikuje.

Osetio je iskusni centar nelagodnost i odlučio da nije pametno da nastavi, pa ga je zamenio Donta Hol.

Prema pisanju grčkih medija, prva dijagnoza pokazuje da Milutinov ima tendinitis levog mišića natkolenice (m. rectus femoris), što se navodi u tekstu.

Dakle, Nikolu čeka pauza radi preventive, dok ne počne nova sezona u Evroligi.

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