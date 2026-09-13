CRVENA zvezda nakon kiksa u Surdulici gde je odigrala nerešeno - 0:0 protiv Radnika, želi da se vrati na pobednički kolosek. Rival u devetom kolu Superlige Srbije joj je IMT, a utakmicu koja se igra u Loznici možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda

Drugo poluvreme: IMT - Crvena zvezda 0:1

71' - Sve opasnija je Zvezda. Bukari je probao, ali lopte je otiša visoko preko gola. Pre toga Dijeng je ostao zamalo kratak posle centaršuta Elšnika.

66' - Dijeng se izborio za poziciju da šutira. Senegalac je probao iz okreta, bio je izblokiran.

61' - Zvezda je tek sad izvela prvi korner, ali uspeo je IMT da se izblokira i posle kontre on izbori udarac iz ugla.

53' - Bolje su "trktoristi" ušli u drugo poluvreme. Pokušao je Radivojević, ali opet je Brazilac dobro intervenisao i odbio je loptu u korner.

51' - Fabijen je probao iz daljine, oprezan je bio Mateus i zaustavio je pokušaj vezista IMT-a.

Prvo poluvreme: IMT - Crvena zvezda 0:1

45+1' - Kraj prvog poluvremena!

43' - Dosta sreće imali su gosti. Fabijen je centrirao sa desnte strane, najbolji u skoku bio je Tadija Cojić, ali njegov udarac je zaustavila stativa.

31' - GOOOOL! Vodi Crvena zvezda. Osman Bukari je dobio loptu na desnoj strani, probio je i centrirao, na drugoj strani je sam bio Vasilije Kostov koji je primirio loptu i zakucao je pod prečku gola domaćeg tima.

22' - Povredio se golman "traktorista" Ognjen Čančarevića. Ipak, nije to ozbiljne prirode i nastavio je utakmicu.

15' - Nije bilo pravih prilika od početka. Zvezda je zapretila preko Muhameda Čama i Bambe Dijenga, no promene rezultata nije bilo.

1' - Počela je utakmica u Loznici!

Sastavi timova:

IMT (4-1-3-2): Čančarević - Delmas, Sisako, Šapić, Martos - Fabijen - Novičić, Kebe, Radivojević - Mitić, Cojić.

Crvena zvezda (3-2-4-1): Mateus - Lukasen, Gudelj, Nakajama - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.

Uoči meča:

Crveno-beli su bili neporešivi do pomenutog duela, a sad će pokušati opet da trijumfuju protiv ekipa koja je najprijatnije iznenađenje sezone.

"Traktoristi" su savladali Partizan u Beogradu sa 2:1 i zauzimaju četvrto mesto na tabeli sa 14 bodova. Ipak, ovo će im do sad biti najveći izazov.

Zvezda je do meča sa Radnikom bila nepogrešiva, uz gol razliku 18:2. Jasno je da izabranici Alberta Rijere žele da se iskupe navijačima za taj remi.

Crveno-beli su prošle sezone kao gosti savladali IMT sa 2:1. Tad su strelci bili Vasilije Kostov i Aleksandar Katai. Iskusnog fudbalera zbog povrede neće biti u timu ove nedelje.

Podsetimo, šampion Srbije 15. oktobra počinje takmičenje u Evropi, gostuje Luganu u prvom kolu Lige konferencije.

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