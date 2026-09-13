uživoPrenos, IMT - Zvezda: Crveno-beli čuvaju prednost! (VIDEO)
CRVENA zvezda nakon kiksa u Surdulici gde je odigrala nerešeno - 0:0 protiv Radnika, želi da se vrati na pobednički kolosek. Rival u devetom kolu Superlige Srbije joj je IMT, a utakmicu koja se igra u Loznici možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Drugo poluvreme: IMT - Crvena zvezda 0:1
71' - Sve opasnija je Zvezda. Bukari je probao, ali lopte je otiša visoko preko gola. Pre toga Dijeng je ostao zamalo kratak posle centaršuta Elšnika.
66' - Dijeng se izborio za poziciju da šutira. Senegalac je probao iz okreta, bio je izblokiran.
61' - Zvezda je tek sad izvela prvi korner, ali uspeo je IMT da se izblokira i posle kontre on izbori udarac iz ugla.
53' - Bolje su "trktoristi" ušli u drugo poluvreme. Pokušao je Radivojević, ali opet je Brazilac dobro intervenisao i odbio je loptu u korner.
51' - Fabijen je probao iz daljine, oprezan je bio Mateus i zaustavio je pokušaj vezista IMT-a.
Prvo poluvreme: IMT - Crvena zvezda 0:1
45+1' - Kraj prvog poluvremena!
43' - Dosta sreće imali su gosti. Fabijen je centrirao sa desnte strane, najbolji u skoku bio je Tadija Cojić, ali njegov udarac je zaustavila stativa.
31' - GOOOOL! Vodi Crvena zvezda. Osman Bukari je dobio loptu na desnoj strani, probio je i centrirao, na drugoj strani je sam bio Vasilije Kostov koji je primirio loptu i zakucao je pod prečku gola domaćeg tima.
22' - Povredio se golman "traktorista" Ognjen Čančarevića. Ipak, nije to ozbiljne prirode i nastavio je utakmicu.
15' - Nije bilo pravih prilika od početka. Zvezda je zapretila preko Muhameda Čama i Bambe Dijenga, no promene rezultata nije bilo.
1' - Počela je utakmica u Loznici!
Sastavi timova:
IMT (4-1-3-2): Čančarević - Delmas, Sisako, Šapić, Martos - Fabijen - Novičić, Kebe, Radivojević - Mitić, Cojić.
Crvena zvezda (3-2-4-1): Mateus - Lukasen, Gudelj, Nakajama - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.
Uoči meča:
Crveno-beli su bili neporešivi do pomenutog duela, a sad će pokušati opet da trijumfuju protiv ekipa koja je najprijatnije iznenađenje sezone.
"Traktoristi" su savladali Partizan u Beogradu sa 2:1 i zauzimaju četvrto mesto na tabeli sa 14 bodova. Ipak, ovo će im do sad biti najveći izazov.
Zvezda je do meča sa Radnikom bila nepogrešiva, uz gol razliku 18:2. Jasno je da izabranici Alberta Rijere žele da se iskupe navijačima za taj remi.
Crveno-beli su prošle sezone kao gosti savladali IMT sa 2:1. Tad su strelci bili Vasilije Kostov i Aleksandar Katai. Iskusnog fudbalera zbog povrede neće biti u timu ove nedelje.
Podsetimo, šampion Srbije 15. oktobra počinje takmičenje u Evropi, gostuje Luganu u prvom kolu Lige konferencije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva! "Orlovi" srušili prvaka Evrope
13. 09. 2026. u 14:00 >> 14:02
Partizan na kolenima! Kolarević posle dve i po godine zavio Humsku u crno! (VIDEO)
13. 09. 2026. u 19:03
Zvezdaši ovo nikako nisu želeli da vide: Aris razbio crveno-bele na turniru na Kipru
13. 09. 2026. u 16:47
Vatrogasac stiže na Marakanu?! Zvezda čeka Piolija!
13. 09. 2026. u 16:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)