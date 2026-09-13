KAKO POBEDITI ZAVISNOST OD ALKOHOLA? DŽordan Piterson otkriva kako se spasti od opakog poroka

MORATE da pronađete nešto što radite u životu što je vredno toga da se ne opijate kako to ne bi uništili, rekao je psiholog Džordan Piterson.

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- Radite gluposti kad ste pijani, povređujete se, uništavate svoje zdravlje. Teško je za ljude oko vas. Naginjete ka tome da se pretvorite u lažova i to vam uništava život - rekao je Piterson.

Alkohol je izuzetno opasna droga, tvrdi psiholog Džordan Piterson.

- Veliki broj mojih prijatelja se odao alkoholu - otkrio je on.

Objasnio je da alkohol sve pravi glupim i pomućuje um.