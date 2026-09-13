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KAKO POBEDITI ZAVISNOST OD ALKOHOLA? DŽordan Piterson otkriva kako se spasti od opakog poroka

Novosti online

13. 09. 2026. u 21:06

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MORATE da pronađete nešto što radite u životu što je vredno toga da se ne opijate kako to ne bi uništili, rekao je psiholog Džordan Piterson.

КАКО ПОБЕДИТИ ЗАВИСНОСТ ОД АЛКОХОЛА? Џордан Питерсон открива како се спасти од опаког порока

Foto: Printskrin

- Radite gluposti kad ste pijani, povređujete se, uništavate svoje zdravlje. Teško je za ljude oko vas. Naginjete ka tome da se pretvorite u lažova i to vam uništava život - rekao je Piterson.

Alkohol je izuzetno opasna droga, tvrdi psiholog Džordan Piterson.

- Veliki broj mojih prijatelja se odao alkoholu - otkrio je on.

Objasnio je da alkohol sve pravi glupim i pomućuje um.

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