KAKO POBEDITI ZAVISNOST OD ALKOHOLA? DŽordan Piterson otkriva kako se spasti od opakog poroka
MORATE da pronađete nešto što radite u životu što je vredno toga da se ne opijate kako to ne bi uništili, rekao je psiholog Džordan Piterson.
- Radite gluposti kad ste pijani, povređujete se, uništavate svoje zdravlje. Teško je za ljude oko vas. Naginjete ka tome da se pretvorite u lažova i to vam uništava život - rekao je Piterson.
Alkohol je izuzetno opasna droga, tvrdi psiholog Džordan Piterson.
- Veliki broj mojih prijatelja se odao alkoholu - otkrio je on.
Objasnio je da alkohol sve pravi glupim i pomućuje um.
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