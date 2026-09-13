HOROR U DALMACIJI: Usvojene devojčice držali kao robove, terali na rad i zatvarali u garažu
MALI grad u južnoj Dalmaciji potresao je slučaj porodičnog nasilja u kojem su dve usvojene devojčice tretirane kao robinje.
Državno tužilaštvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje na trgovinu ljudima.
Optuženi su da su dve usvojene maloletne devojčice držali u ropskoj vezi, prisiljavali ih na rad i fizički kažnjavali. Slučaj je otkriven nakon što je jedna od devojčica pobegla iz porodične kuće, piše Slobodna Dalmacija.
Nakon što ju je pronašao i vratio kući, njen usvojitelj ju je odveo u Kancelariju za socijalnu zaštitu, gde je zatražio pomoć, tvrdeći da njegova ćerka pokazuje teškoće u ponašanju. Razgovori sa stručnim službama postepeno su otkrivali pravu pozadinu priče.
Pored početne procene stručnih službi, u kojoj su konstatovane navodi o sklonosti ka krađi novca od roditelja, laganju i povremenoj upotrebi supstanci koje izazivaju zavisnost, devojčica je rekla da su je roditelji usvojili, nju i njenu sestru, kako bi imali dodatnu radnu snagu.
Pre nego što su krenule u školu, devojčice su morale da rade poljoprivredne poslove, a posle škole im nije bilo dozvoljeno da učestvuju u vannastavnim aktivnostima. Pored školskih obaveza, morale su da pomažu u kućnim poslovima i poljoprivrednim radovima, i da brinu o mlađim sestrama i bratu. Porodica, pored dve usvojene devojčice, ima i svoju decu.
Šišali su kosu, spavali na stolicama
Usvojioci su fizički kažnjavali devojčice i šišali im kosu. Krajem maja i početkom juna ove godine, devojčice su bile zaključane u garaži pored porodične kuće.
Njihovi roditelji su dostavljali dva topla obroka dnevno. Devojčice su spavale na stolicama i obavljale nuždu u bašti, nakon čega su morale da se vrate u garažu.
Hrvatski zavod za socijalni rad je stoga doneo rešenje kojim se nalaže hitna mera odvajanja i smeštaja dece van porodice, u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite. Roditeljima je privremeno zabranjen kontakt sa usvojenim ćerkama.
Prema opisanim okolnostima, radnje usvojitelja, koji se nalaze u istražnom pritvoru, imaju obeležja krivičnog dela trgovine ljudima i krivičnog dela protiv čovečnosti i ljudskog dostojanstva (ropstvo), za koje se može izreći dugotrajna kazna zatvora do 15 godina, piše Slobodna Dalmacija.
(dnevnik.hr)
BONUS VIDEO: TRAGIČAN POŽAR U NOVOM SADU: Poginula šestočlana porodica
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