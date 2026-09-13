IZBORI U ŠVEDSKOJ: Desni blok želi da zadrži vlast, Švedske demokrate na pragu ulaska u vladu
ŠVEĐANI danas glasaju na parlamentarnim izborima koji bi mogli da donesu pobedu desnom bloku i promenu vlasti u zemlji.
Prema anketama javnog mnjenja, prednost su imale četiri stranke u levom bloku nad savezom četiri stranke odlazećeg švedskog premijera Ulfa Kristersona, među kojima su i Švedske demokrate.
-Svi smo znali da su ovo veoma neizvesni izbori. To sam govorila sve vreme. Sada je na biračima. Da li žele vladu kojom će potpuno dominirati Švedske demokrate ili žele vladu koju ja predvodim? - rekla je Magdalena Anderson, liderka opozicije i predsednik Socijaldemokrata na predizvornom skupu u Stokholmu uoči glasanja.
Anderson je bila prva žena na funkciji premijera od 2021. do 2022. godine.
Njena stranka, koja je upravljala zemljom većim delom 20. veka i ostaje najveća stranka, obećala je da će ojačati državu i pomoći domaćinstvima da se izbore sa rastućim troškovima.
Kristerson je obećao da će se fokusirati na poboljšanje svakodnevnog života građana u trenutku kada su mere njegove vlade protiv organizovanog kriminala i imigracije ostvarile željene rezultate.
- Želimo da iskoristimo naše nove i mnogo bolje uslove da bi poboljšali kvalitet života ljudi. Da učinimo Švedsku ponovo velikom", rekao je Kristerson, citirajući slogan američkog predsednika Donalda Trampa.
Iako je Švedska mirna zemlja, zabeleženo je više smrtonosnih pucnjava i bombaških napada mreža organizovanog kriminala tokom deset godina.
Nasilje je značajno opalo poslednjih godina, a zahtevi za azil su na rekordno niskom nivou.
Lider krajnje desnice Jimi Okeson, koji vodita stranku duže od dve decenije, sada očekuje ulazak u vladu, što predstavlja značajan uspon za tu političku organizaciju od njenog prvog ulaska u parlament 2010. godine.
- Već smo pobedili! Švedska postaje sigurnija i bolja. Učinimo Švedsku ponovo švedskom - rekao je okružen plavo-žutim plakatima.
Biračka mesta su otvorena u 08 časova i zatvaraju se u 20 časova, kada će biti objavljene izlazne ankete.
Prvi rezultati se očekuju nekoliko sati kasnije.
Oko osam miliona ljudi ima pravo na glasanje u zemlji od 10,6 stanovnika, gde izlaznost redovno prelazi 80 odsto.
Kako prenose mediji, skoro polovina birača je unapred glasala.
(France24)
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