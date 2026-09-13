MOSKVA UPOZORILA SAD NA CENU NOVIH SANKCIJA Dmitrijev: „To bi bila katastrofalna odluka“
NOVE sankcije protiv Rusije, koje bi mogle da budu uvedene na osnovu američkog zakona izrađenog uz učešće pokojnog senatora Lindzija Grejema, neće biti „paklene“, već besmislene, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države bi među prvima mogle da osete negativne posledice potencijalnih antiruskih sankcija, pre svega zbog mogućeg rasta cena nafte.
„Zaista postoji politički pritisak da se usvoje potpuno besmislene sankcije. Ne bih ih nazvao paklenim, već besmislenim, jer sam već rekao da bi njihovo usvajanje moglo da dovede do rasta cene nafte na 150 dolara po barelu i do rasta cena goriva na američkim pumpama neposredno pred izbore za Kongres. To bi bila katastrofalna odluka“, rekao je Dmitrijev.
Ranije je objavljeno da Predstavnički dom Kongresa SAD planira da naredne nedelje počne razmatranje zakona o novim sankcijama protiv Rusije.
Predlog predviđa uvođenje carina od 100 odsto za pet zemalja koje su među najvećim kupcima ruskih energenata, carine od 500 odsto na celokupan uvoz iz Rusije u SAD, kao i sankcije protiv niza najvećih ruskih banaka.
Istovremeno, visoki predstavnici demokrata u Predstavničkom domu — Gregori Miks, Ričard Nil i Don Bajer — usprotivili su se pooštravanju sankcija Rusiji.
Prema njihovim rečima, predloženi zakon previše proširuje ovlašćenja predsednika SAD u oblasti uvoznih carina i omogućava mu veliku slobodu u primeni sankcionih instrumenata.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SLOVAČKA LUPILA RAMPU BRISELU: Jedina blokirala plan EU da produži sankcije Rusiji
03. 09. 2026. u 22:19
PUTINOV "SPECIJALAC" PORUČIO: Mercova rusofobija je najveća pretnja nemačkoj stabilnosti
28. 08. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)