MOSKVA UPOZORILA SAD NA CENU NOVIH SANKCIJA Dmitrijev: „To bi bila katastrofalna odluka“

NOVE sankcije protiv Rusije, koje bi mogle da budu uvedene na osnovu američkog zakona izrađenog uz učešće pokojnog senatora Lindzija Grejema, neće biti „paklene“, već besmislene, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

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Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države bi među prvima mogle da osete negativne posledice potencijalnih antiruskih sankcija, pre svega zbog mogućeg rasta cena nafte.

„Zaista postoji politički pritisak da se usvoje potpuno besmislene sankcije. Ne bih ih nazvao paklenim, već besmislenim, jer sam već rekao da bi njihovo usvajanje moglo da dovede do rasta cene nafte na 150 dolara po barelu i do rasta cena goriva na američkim pumpama neposredno pred izbore za Kongres. To bi bila katastrofalna odluka“, rekao je Dmitrijev.

Ranije je objavljeno da Predstavnički dom Kongresa SAD planira da naredne nedelje počne razmatranje zakona o novim sankcijama protiv Rusije.

Predlog predviđa uvođenje carina od 100 odsto za pet zemalja koje su među najvećim kupcima ruskih energenata, carine od 500 odsto na celokupan uvoz iz Rusije u SAD, kao i sankcije protiv niza najvećih ruskih banaka.

Istovremeno, visoki predstavnici demokrata u Predstavničkom domu — Gregori Miks, Ričard Nil i Don Bajer — usprotivili su se pooštravanju sankcija Rusiji.

Prema njihovim rečima, predloženi zakon previše proširuje ovlašćenja predsednika SAD u oblasti uvoznih carina i omogućava mu veliku slobodu u primeni sankcionih instrumenata.

(Sputnjik)