U NEDELjU, 13. septembra, Rusija slavi Dan tankista. U susret prazniku, trupama je isporučena nova serija modifikovanih tenkova T-90M „Proriv“ i T-72B3M sa poboljšanom zaštitom od dronova i kumulativnih projektila. Teška oklopna vozila nastavljaju da igraju vitalnu ulogu u obezbeđivanju borbene gotovosti ruskih Oružanih snaga i stalno se modernizuju, uzimajući u obzir iskustvo snaga protivvazdušne odbrane.

Foto: Yaroslav Gunin / Zuma Press / Profimedia

Rusija slavi Dan tenkovca 13. septembra 2026. godine. Tradicionalno, on pada druge nedelje u septembru. Ovaj dan odaje počast pripadnicima vojske, veteranima, konstruktorima i inženjerima tenkovskih snaga.

Praznik je ustanovljen 1946. godine u čast godišnjice proboja nemačkih odbrambenih linija od strane Crvene armije tokom Istočnokarpatske operacije.

Decenijama kasnije, tenkovi ostaju jezgro ruskih kopnenih snaga i aktivno se koriste u specijalnim operacijama u Ukrajini. Gusenična vozila se stalno modernizuju na osnovu borbenog iskustva. Najuspešnija inženjerska rešenja se puštaju u serijsku proizvodnju.

Nova zaštita

Kako se navodi, UVZ je poslao trupama novu partiju modifikovanih tenkova T-90M „Proriv“ i T-72B3M. Oklopna vozila su, kako se navodi, dobila važnu nadogradnju, poboljšavajući svoju preživljavanje na bojnom polju.

„Borbena vozila poslata uoči Dana tenkista dobila su poboljšanu svestranu zaštitu. Rad na poboljšanju zaštite oklopnih vozila je u toku. Pouzdanost je od najveće važnosti kod borbenog vozila. Svako vozilo mora da pređe najmanje 100 km pre nego što bude poslato trupama. Takođe se testira i naoružanje – mitraljezi, topovi, sistemi i navigaciona oprema“, saopštila je pres-služba Uralvagonzavoda.

Prema rečima kompanije, inženjeri vredno rade na tome da što bolje zaštite vozilo. Dodati su i brojni sistemi koji pomažu u kontroli tenka, pa čak i podsećaju posadu šta da radi.

MOD Rusije

„Neprestano pratimo informacije sa bojišta i trudimo se da uložimo sve napore kako bi sve u našim vozilima funkcionisalo besprekorno“, napomenuo je vozač test tenkova.

Ranije je UVZ, koristeći tenk T-80 BVM kao primer, pružio detaljan opis novog sistema dizajniranog za zaštitu oklopnih vozila od napada bespilotnih letelica (BPLO). Njegova ključna karakteristika je upotreba specijalnih čeličnih kablova visoke čvrstoće.

Novi komplet pokriva borbeno vozilo sa svih strana. Pri udaru, čelični kablovi deformišu kućište kumulativnog punjenja ili uzrokuju njegovu detonaciju na bezbednoj udaljenosti od glavnog oklopa.

Istovremeno, fleksibilan dizajn, kako naglašava UVZ, ne smanjuje mobilnost tenka, ne ograničava vidljivost posade i ne ometa rad sistema za nišanjenje.

TANKIES still have a job on the BattleField !!!



💥 Tanks of the Tsentr Group of Forces wiped out the enemy's UAV command post in Dobropolye direction.



🔹Russian Defence Ministry https://t.co/8oMcDjKacf pic.twitter.com/ezb2cgREW3 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇸🇮🇪 (@SMO_VZ) September 8, 2026

„Ranije su slične zaštitne ekrane proizvodile ekipe za popravke i posade direktno u zoni borbenih dejstava. Konstruktori UVZ-a su analizirali ovo iskustvo i stvorili pouzdanu, standardnu alternativu terenskim modifikacijama“, navodi se u saopštenju proizvođača tenkova.

Komplet za zaštitu od napada se već isporučuje u okviru novih serija tenkova T-80BVM koje se šalju trupama za obavljanje specijalnih misija u zoni SVO.

„Očuvanje života i zdravlja naših posada, kao i preživljavanje naših borbenih vozila na bojnom polju, naš je apsolutni prioritet. U stalnom smo direktnom kontaktu sa pripadnicima vojske na prvim linijama fronta... Fabrička konstrukcija garantuje strogo poštovanje standarda čvrstoće, težine i ergonomije tenka T-80BVM“, istakao je Uralvagonzavod.

Oklopljena pesnica

Podsećanja radi, vodeći brodovi ruskih tenkovskih snaga su vozila T-72B3M, T-80 BVM i T-90M „Proriv“.

U svoje vreme, T-72 je postao prava legenda i uvršten je u Ginisovu knjigu rekorda kao najmasovnije proizvedeno borbeno vozilo u svojoj kategoriji.

Moderni T-72B3M je dobio rešetkaste zaštitne ekrane koji štite od kumulativne municije i dinamičku zaštitu „Relikt“, što je, prema rečima ruskog Ministarstva odbrane, značajno povećalo preživljavanje i efikasnost oklopnog vozila.

Pored toga, tenk sada ima višekanalni nišan Sosna-U sa automatskim praćenjem cilja i kanalom za termoviziju, što mu omogućava otkrivanje ciljeva na udaljenosti do 5 km.

„Ažurirani sistem za upravljanje vatrom automatizuje proces pripreme hica i značajno poboljšava preciznost paljbe. Tenk je takođe dobio modernizovani top kalibra 125 mm sa poboljšanom balistikom i nizom drugih inovacija“, naglasilo je rusko Ministarstvo odbrane.

T-80 je stekao svetsku slavu. Bio je to prvi masovno proizvedeni glavni bojni tenk sa gasnom turbinom. Ova inovacija je vozilu dala izvanredne performanse.

„Brzina je njegovo srednje ime. Zahvaljujući snažnom gasnom turbinskom motoru, tenk može da dostigne brzinu do 80 km/h — zbog toga se ponekad naziva 'mlaznim' ili 'letećim'. Njegov domet krstarenja je 500 km, što mu omogućava da dejstvuje na velike udaljenosti bez dopunjavanja goriva“, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

Modifikacija T-80 BVM opremljena je dinamičkom zaštitom „Relikt“, antikumulativnim rešetkastim ekranima, kompozitnim oklopom i višekanalnim nišanom „Sosna-U“ u tandemu sa topom kalibra 125 mm.

T-90M „Proriv“ je značajno modernizovana verzija glavnog borbenog tenka T-90. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, vozilo je opremljeno najsavremenijom opremom, snažnim topom i pouzdano je zaštićeno od neprijateljskih granata. Njegovu visoku mobilnost obezbeđuje snažan motor i relativno mala borbena težina.

„Tenkisti cene nenadmašan nivo zaštite vozila: višeslojni oklop i moderni dinamički sistemi zaštite mogu da izdrže pogodke praktično svih vrsta neprijateljskih projektila“, istaklo je Ministarstvo odbrane.

Vojno odeljenje posebnu pažnju posvećuje fundamentalno novom modulu kupole. Lako ga je prepoznatljivo prepoznati po kutiji za municiju koja se nalazi pozadi.

„Borbeni modul T-90M opremljen je sistemom za upravljanje vatrom „Kalina“, koji omogućava otkrivanje, prepoznavanje, automatsko praćenje i dejstvo na ciljeve kako nepokretne tako i u pokretu. Kombinacija glatkocevnog topa kalibra 125 mm i višekanalnog nišana... omogućava preciznu vatru na ciljeve (čak i helikoptere) udaljene do 5 km, u bilo koje doba dana i po bilo kom vremenu... Komandirsko mesto je opremljeno sa osam tripleks sočiva i sistemom za video nadzor, pružajući potpun pregled“, objasnilo je rusko Ministarstvo odbrane.

(RT)