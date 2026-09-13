Svet

MODI ZADOVOLJAN: "Samit BRIKS-a je bio uspešan"

В.Н.

13. 09. 2026. u 11:06

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INDIJSKI premijer Narendra Modi rekao je da je samit BRIKS-a bio uspešan.

МОДИ ЗАДОВОЉАН: Самит БРИКС-а је био успешан

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Ranije je ruski lider Vladimir Putin izjavio da  će BRIKS sarađivati sa svim međunarodnim partnerima na razvoju.

(RT)

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