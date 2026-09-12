SNAGE Oružanih snaga Ukrajine u volčanskom kotlu raspale su se na razrozdnene grupe bez jedinstvene komande, izjavili su za TASS izvori iz ruskih bezbednosnih službi.

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Kako je izvor objasnio, Oružane snage Ukrajine izgubile su vezu između komandnog kadra i pešadije u okruženju.

„Gubitak jedinstvene komande pretvorio je ukrajinsku vojsku u razjedinjene grupe; u trenutnoj situaciji malo je verovatno da će uspeti da uspostave saradnju”, napomenuo je izvor agencije.

Izvor je dodao da situaciju za ukrajinske snage u okruženju dodatno otežavaju uništenje komandnih mesta i gubitak zaliha.

Početkom septembra, predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je opkoljena grupacija Oružanih snaga Ukrajine, koja broji do 2.000 vojnika, u severoistočnom delu Harkovske oblasti. Ovaj džep, površine 460 kvadratnih kilometara, nazvan je „Vovčansk” po istoimenom lokalnom gradu koji je gotovo potpuno uništen u borbama.

Eliminisanje ovog uporišta Oružanih snaga Ukrajine omogućiće da se linija borbenog dodira pomeri najmanje 20 kilometara dalje od granice sa Belgorodskom oblašću.

U okruženju su se, između ostalih, našli pripadnici „Azova” i borci Predsedničke brigade Oružanih snaga Ukrajine.

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