RASPALI SE NA BANDE! Oružane snage Ukrajine u volčanskom kotlu prestale su da budu vojska
SNAGE Oružanih snaga Ukrajine u volčanskom kotlu raspale su se na razrozdnene grupe bez jedinstvene komande, izjavili su za TASS izvori iz ruskih bezbednosnih službi.
Kako je izvor objasnio, Oružane snage Ukrajine izgubile su vezu između komandnog kadra i pešadije u okruženju.
„Gubitak jedinstvene komande pretvorio je ukrajinsku vojsku u razjedinjene grupe; u trenutnoj situaciji malo je verovatno da će uspeti da uspostave saradnju”, napomenuo je izvor agencije.
Izvor je dodao da situaciju za ukrajinske snage u okruženju dodatno otežavaju uništenje komandnih mesta i gubitak zaliha.
Početkom septembra, predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je opkoljena grupacija Oružanih snaga Ukrajine, koja broji do 2.000 vojnika, u severoistočnom delu Harkovske oblasti. Ovaj džep, površine 460 kvadratnih kilometara, nazvan je „Vovčansk” po istoimenom lokalnom gradu koji je gotovo potpuno uništen u borbama.
Eliminisanje ovog uporišta Oružanih snaga Ukrajine omogućiće da se linija borbenog dodira pomeri najmanje 20 kilometara dalje od granice sa Belgorodskom oblašću.
U okruženju su se, između ostalih, našli pripadnici „Azova” i borci Predsedničke brigade Oružanih snaga Ukrajine.
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