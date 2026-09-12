TAKER KARLSON "SEČE" KAO SABLJOM: Evropski lideri su izdali svoj narod i žele rat
LIDERI evropskih zemalja, uključujući Nemačku i Veliku Britaniju, izdali su svoj narod — ne poboljšavaju živote svojih građana i žele da započnu rat, rekao je novinar Taker Karlson u intervjuu za voditelja emisije „Going Underground“ na RT-u Afšina Ratanzija.
„Ne mislim da Merc, Bernam – bilo ko od njih – imaju rešenja za prave probleme. Ljudi u njihovim zemljama ih mrze. Proveo sam mnogo vremena u Evropi... I znate to, vi ste Britanac! Oni mrze svoje lidere. Mrze ih sve. I bankrotirali su. A ove zemlje demografski umiru. I zaista su izdali svoj narod – ne poboljšavaju život svojim građanima. I oni to znaju“, rekao je Karlson.
Prema rečima novinara, neki evropski lideri vide rat kao jedino rešenje za probleme u svojim zemljama.
„To je jedini način da se u potpunosti otplati dug. To je jedini način da dobiju podršku javnosti. To je jedini način da, štaviše, uspostave potpunu kontrolu nad svojim stanovništvom putem tehnologije. Samo kada ste u ratu možete opravdati postupke policijske države, a to je upravo ono u čemu idu. Britanija, posebno, jeste policijska država“, rekao je izvor.
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