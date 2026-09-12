PESKOV ODBRUSIO ZELENSKOM: Hoćeš sastanak sa Putinom? Dođi u Moskvu!
UKOLIKO Vladimir Zelenski zaista želi da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, može da dođe u Moskvu, a poziv i dalje ostaje otvoren, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Sputnjik.
- Ako zaista želi da se sastane sa Putinom, Putin je ranije govorio da Zelenski može da doleti u Moskvu - rekao je Peskov, komentarišući izjavu Zelenskog da želi da se sastane sa ruskim predsednikom na marginama samita G20 u Majamiju.
Istovremeno, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da se pitanje učešća Putina na samitu G20 u Sjedinjenim Američkim Državama još ne razmatra.
- Verujem da su svi pozvani, osim, nažalost, Južne Afrike. Ali o tome se nije čak ni razgovaralo. Rad se odvija na ekspertskom nivou. Naši stručnjaci takođe neprestano rade na dokumentima za predstojeći samit. Drugim rečima, sve teče uobičajenim tokom - rekao je Ušakov.
On je naglasio da o mogućnosti da Putin otputuje u SAD na samit "čak nismo ni razgovarali".
Ušakov je podsetio da je Putin nedavno razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ocenivši da je ton tog razgovora bio "veoma srdačan i konstruktivan".
Samit G20 biće održan u Majamiju 14. i 15. decembra. Peskov je krajem jula izjavio da će Moskva na tom skupu biti predstavljena na visokom nivou.
Zelenski je ranije rekao da bi on i Putin trebalo da se sastanu na samitu G20 u Majamiju i da je cilj takvog susreta donošenje konkretnih odluka.
- Nije stvar u rečima — u tome šta ću ja njemu reći ili šta on želi da kaže meni. To nije važno. Važan je samo rezultat. Rezultat je ono što se računa. To je sve - rekao je Zelenski.
(RT Balkan)
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