Svet

RUSIJA OBUSTAVLJA VOJNA DEJSTVA? Lavrov otkrio šta će biti tokom pregovora

Новости онлајн

12. 09. 2026. u 15:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR spoljnih poslova RF je to nazvao velikim gestom dobre volje sa ruske strane

РУСИЈА ОБУСТАВЉА ВОЈНА ДЕЈСТВА? Лавров открио шта ће бити током преговора

Foto: Tanjug/Pool Photo via AP/Maxim Shipenkov (POOL)

Rusija je spremna za pregovore, ali neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog perioda. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi TASS.

On je napomenuo da ukrajinski lider Volodimir Zelenski, ukoliko želi da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, mora da dođe u Moskvu.

Ministar spoljnih poslova je to nazvao velikim gestom dobre volje sa ruske strane, budući da Zelenski, sa svoje strane, nije ukinuo ukaz o zabrani pregovora.

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI KAO META: Užasna situacija u FBiH
Region

0 0

SRBI KAO META: Užasna situacija u FBiH

PREDSEDNIK Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović istakao je da godišnje bude od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu u tom entitetu, te ukazao da je problem što oni najčešće ne budu procesuirani.

12. 09. 2026. u 15:29

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?