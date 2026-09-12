RUSIJA OBUSTAVLJA VOJNA DEJSTVA? Lavrov otkrio šta će biti tokom pregovora

MINISTAR spoljnih poslova RF je to nazvao velikim gestom dobre volje sa ruske strane

Foto: Tanjug/Pool Photo via AP/Maxim Shipenkov (POOL)

Rusija je spremna za pregovore, ali neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog perioda. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi TASS.

On je napomenuo da ukrajinski lider Volodimir Zelenski, ukoliko želi da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, mora da dođe u Moskvu.

Ministar spoljnih poslova je to nazvao velikim gestom dobre volje sa ruske strane, budući da Zelenski, sa svoje strane, nije ukinuo ukaz o zabrani pregovora.

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