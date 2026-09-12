"FOKLANDI SU POTENCIJALNA KATASTROFA" Tramp: Mogu ja to da rešim
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi mogao da reši spor između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva oko Foklandskih ostrva ukoliko bi to od njega bilo zatraženo.
- Siguran sam da će me pozvati da rešim tu potencijalnu katastrofu. Ako to učine, verovatno ću moći to da rešim. Trenutno, međutim, imamo dve zemlje koje nisu zadovoljne situacijom oko Foklanda - rekao je Tramp tokom posete Irskoj, komentarišući nedavni telefonski razgovor sa britanskim premijerom Endijem Bernamom.
U svom izlaganju, Tramp je takođe doveo u pitanje sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da se izbori sa eventualnim problemima vezanim za ta ostrva, prenosi Blumberg.
- Što se tiče Foklandskih ostrva, Ujedinjeno Kraljevstvo je tada bilo drugačija zemlja, oni su otišli tamo i preuzeli ih. Nisam siguran da bi to sada učinili. Imaju manji problem sa imigracijom, sa energetikom, kao i neke druge probleme koje moraju da reše - rekao je Tramp.
Prema njegovim rečima, ne zna se da li bi Ujedinjeno Kraljevstvo bilo spremno da putuje tako daleko, s obzirom na to da je reč o putovanju brodom koje traje nedeljama.
Dugotrajni spor oko ovog arhipelaga u južnom Atlantiku ponovo se zaoštrio poslednjih nedelja nakon što je argentinski predsednik Havijer Milej obnovio napore potvrđujući pretenzije svoje zemlje na tu teritoriju, navodi Blumberg.
Milej je zapretio uvođenjem novih sankcija naftnim kompanijama koje posluju u tom regionu, u pokušaju da ojača zahtev za polaganje prava na ostrva, koja su u Argentini poznata kao Malvini.
Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband ponovo je potvrdio britansku kontrolu nad Foklandima ranije ovog meseca, ističući da je stav Ujedinjenog Kraljevstva "nepokolebljiv".
Tramp je ranije nagoveštavao da bi SAD mogle da odstupe od svog istorijski neutralnog stava o suverenitetu nad tom teritorijom, a u intervjuu za britanski "GB njuz" nagovestio je da ne bi pritekao u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu u slučaju eventualnog sukoba.
Tramp je osudio London zbog toga što nije dao Vašingtonu pristup bazama za pokretanje napada na Iran na početku rata na Bliskom istoku.
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