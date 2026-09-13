DA LI I VAMA BLOKIRAN NOVČANI KANAL? Evo nekoliko navika zbog kojih vam novac stalno izmiče – jednostavni ritual u ponoć to menja

POSTOJE ljudi koji rade mnogo, ne štede sebe, pokušavaju da naprave svaki mogući korak napred, a ipak imaju utisak da im novac nekako stalno izmiče.

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U učenjima koja se oslanjaju na zakon privlačenja i koncept energije obilja za takve periode postoji izraz "blokiran novčani kanal", odnosno verovanje da način na koji razmišljamo, govorimo i odnosimo se prema novcu može da utiče na finansijski tok.

Naravno, finansijska situacija u stvarnom životu zavisi od mnogo vrlo konkretnih faktora, od prihoda i troškova do ekonomskih okolnosti, ali pristalice ovih učenja smatraju da postoje navike kojima čovek može dodatno da sabotira sopstveni napredak.

Negativne misli o novcu

Ako sebi neprestano ponavljate da novca nema, da ga nikada neće biti dovoljno ili da jednostavno "niste osoba kojoj ide", takve rečenice vremenom mogu da postanu mnogo više od prolazne misli.

Ne zato što će jedna negativna rečenica magično isprazniti račun, već zato što način na koji govorimo sebi utiče na ponašanje, odluke i spremnost da pokušamo nešto novo. Čovek koji unapred veruje da neće uspeti mnogo će teže prepoznati priliku kada se ona pojavi.

Zato se savetuje da rečenice poput "nikada neću uspeti" zamenite realnijim, ali konstruktivnijim: "Još nisam pronašla rešenje", "Mogu da naučim nešto novo" ili "Mogu da promenim ono što mi ne odgovara".

Stalne svađe mogu da vam pojedu energiju

Kada veliki deo dana provodite u sukobima, dokazivanju, ljutnji i analiziranju tuđih postupaka, vrlo malo energije ostaje za ono od čega zapravo živite.

Upravo zato se u učenjima o obilju često govori o "energetskom curenju". Ideja je jednostavna: nije svaka rasprava vredna vašeg vremena i nije svaka provokacija poziv na odgovor.

Ako vam je glava neprestano zauzeta ljudima koji vas nerviraju, teško ćete istu koncentraciju dati poslu, kreativnosti, učenju i prilikama koje mogu da vam donesu nešto dobro.

Pazite šta govorite o sebi i novcu

"Ja nikada nemam para", "Meni novac samo prođe kroz ruke", "Nikada neću moći to sebi da priuštim".

Ovakve rečenice često izgovaramo gotovo automatski, ali prema učenjima o energiji novca upravo su one među najgorim navikama. Posmatrano mnogo prizemnije, stalno ponavljanje istog negativnog scenarija može da učvrsti osećaj bespomoćnosti.

To ne znači da treba da se pretvarate da ste milioner dok ne znate kako ćete platiti sledeći račun. Poenta je da razlikujete realan problem od uverenja da je problem zauvek nerešiv.

Ne čekajte da vam se život jednostavno dogodi

Možete verovati u sreću, sudbinu, dobru energiju ili pravi trenutak, ali ništa od toga ne može da zameni konkretan potez.

Ako želite novi posao, morate da ga tražite. Ako želite veću zaradu, potrebno je da razmišljate o tome šta možete da promenite, naučite ili ponudite. Ako imate ideju, morate negde da počnete.

Čak i prema učenjima koja snažno veruju u zakon privlačenja, namera bez akcije nije dovoljna. Drugim rečima, možete da vizualizujete otvorena vrata koliko želite, ali u jednom trenutku ipak morate da ustanete i prođete kroz njih.

Zavist se smatra jednom od najvećih blokada

Tuđi stan, plata, automobil, putovanja ili uspeh lako mogu da postanu merilo sopstvenog života, naročito danas kada nam društvene mreže svakodnevno serviraju tuđe najbolje trenutke.

Međutim, stalno poređenje vrlo brzo stvara osećaj da nemamo dovoljno, čak i kada objektivno napredujemo.

U učenjima o obilju zavist se zato smatra jednom od najvećih prepreka finansijskom napretku. Umesto pitanja "Zašto on ima, a ja nemam?", korisnije je pitati se "Šta iz ovoga mogu da naučim i šta ja želim da napravim?"

Tuđi uspeh nije dokaz vašeg neuspeha.

Odmor nije gubljenje vremena

Jedan od zanimljivijih "zakona bogatstva" nema nikakve veze sa novčanicama, svećama ili afirmacijama, već sa odmorom.

Hronično iscrpljen čovek teže održava koncentraciju, donosi odluke i prepoznaje dobre prilike. Kada telo i glava rade bez pauze, čak i jednostavni zadaci počinju da deluju ogromno.

Zato odmor nije nagrada koju treba zaslužiti tek kada završite apsolutno sve. On je deo procesa koji omogućava da sutra ponovo budete sposobni da radite.

Ulaganje u sebe se vraća

Fizički, intelektualni i lični razvoj u ovom učenju posmatraju se kao tri važna temelja obilja.

Znanje koje je bilo dovoljno pre deset godina možda danas više nije dovoljno. Isto važi za veštine, način rada i odnos prema sopstvenom zdravlju. Čovek koji želi da napreduje mora povremeno da izađe iz onoga što već zna.

Čitajte, učite, usavršavajte ono u čemu ste dobri, vodite računa o telu i ne očekujte drugačiji rezultat ako godinama ponavljate potpuno iste poteze.

Zahvalnost menja odnos prema onome što već imate

Zahvalnost zauzima posebno mesto u gotovo svim učenjima o obilju. Pristalice zakona privlačenja veruju da zahvalnost privlači još razloga za zahvalnost, dok se iz psihološkog ugla može posmatrati kao način da čovek ne provede život isključivo fokusiran na ono što mu nedostaje.

To ne znači da treba da budete zadovoljni situacijom koja vas guši niti da odustanete od većih ciljeva.

Možete istovremeno ceniti ono što imate i želeti više.

Novac ne mora da bude konačni cilj

Novac sam po sebi ne govori mnogo o tome šta zapravo želite od života. Mnogo konkretnije pitanje glasi: šta biste njime uradili?

Da li želite sigurnost, svoj dom, putovanja, obrazovanje, slobodu da manje radite, mogućnost da pomognete porodici ili kapital za sopstveni posao?

Kada cilj dobije konkretan oblik, lakše je napraviti i konkretan plan. Upravo zbog toga se u učenjima o obilju često savetuje da novac ne zamišljamo kao krajnju destinaciju, već kao sredstvo kojim možemo da ostvarimo nešto što nam je zaista važno.

Ritual sa tri zelene sveće

Za one koji vole simbolične rituale, postoji i ritual za "otvaranje novčanog kanala" koji se izvodi u ponoć, a prema verovanju posebno je poželjno uraditi ga tokom rastućeg Meseca, faze koja se tradicionalno povezuje sa rastom, privlačenjem i umnožavanjem.

Potrebne su tri zelene sveće i novčanica od pet evra. Zelena boja se u različitim simboličkim praksama povezuje sa prosperitetom, rastom i obiljem.

Pre početka rituala potrebno je smiriti se i nekoliko trenutaka pokušati da sklonite svakodnevne brige iz glave. Zatim zamislite kristal ispred sebe, njegov oblik, svetlost i sjaj, što detaljnije možete.

U ponoć ugasite svetla, zapalite tri zelene sveće i uzmite novčanicu od pet evra. Tri minuta gledajte u nju i usmerite pažnju na ono što želite da promenite u svom odnosu prema novcu.

Potom se, prema ritualu, izgovaraju reči:

"Neka mi se otvori kanal novca. Neka moje bogatstvo raste i raste. Moje će se reči čuti."

Ritual je, naravno, deo verovanja i nema dokaza da može sam po sebi da promeni nečije finansijsko stanje. Ali kao simboličan trenutak u kojem ćete sebi jasno postaviti cilj može da posluži kao početak nečeg mnogo konkretnijeg: boljeg odnosa prema novcu, drugačijih navika i odluke da ono što želite više ne ostane samo želja.

(Atma.hr)