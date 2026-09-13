"BRIKS jE JEDNA OD MOĆNIH POKRETAČKIH SNAGA" Putin: Sve više zemalja privlači nezavisan put
BRIKS je jedna od moćnih pokretačkih snaga u procesu jačanja međunarodnih odnosa i istinskog multilateralizma, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na samitu BRIKS+ u Nju Delhiju.
On je istakao da su osnovne vrednosti BRIKS-a privlačne mnogima u svetu, među kojima je i privrženost vođenju nezavisne politike.
„Širok sastav učesnika današnjeg sastanka potvrđuje da interesovanje međunarodne zajednice za aktivnosti BRIKS-a nastavlja da raste. Za mnoge u svetu privlačne su naše osnovne vrednosti i ideali“, istakao je Putin.
(Sputnjik)
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