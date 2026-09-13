"BRIKS jE JEDNA OD MOĆNIH POKRETAČKIH SNAGA" Putin: Sve više zemalja privlači nezavisan put

BRIKS je jedna od moćnih pokretačkih snaga u procesu jačanja međunarodnih odnosa i istinskog multilateralizma, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na samitu BRIKS+ u Nju Delhiju.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

On je istakao da su osnovne vrednosti BRIKS-a privlačne mnogima u svetu, među kojima je i privrženost vođenju nezavisne politike.

„Širok sastav učesnika današnjeg sastanka potvrđuje da interesovanje međunarodne zajednice za aktivnosti BRIKS-a nastavlja da raste. Za mnoge u svetu privlačne su naše osnovne vrednosti i ideali“, istakao je Putin.

(Sputnjik)