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DANIMA SE BORIO ZA ŽIVOT U LEDENOJ VODI: Tinejdžer pronađen na prevrnutom čamcu, brat i rođak nisu preživeli

Танјуг

13. 09. 2026. u 09:15

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AMERIČKI tinejdžer spasen je nakon što je nekoliko dana plutao na čamcu koji se prevrnuo u ledenim vodama Beringovog mora na Aljasci, saopštila je američka obalska straža.

ДАНИМА СЕ БОРИО ЗА ЖИВОТ У ЛЕДЕНОЈ ВОДИ: Тинејџер пронађен на преврнутом чамцу, брат и рођак нису преживели

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

 Dečak Derek Parker Agnang je jedini preživeli sa čamca, pošto je u incidentu izgubio starijeg brata i rođaka, preneo je danas BBC.

U saopštenju se navodi da je ribarski čamac, dužine oko 5,5 metara, otplovio sa ostrva Sent Lorens na Aljasci 4. septembra, ali da se nije vratio u predviđeno vreme, nakon čega je pokrenuta potraga.

Ističe se da je posada obalske straže pronašla dečaka kako sedi na vrhu prevrnutog čamca u ponedeljak ujutru, nakon čega ga je spasao jedan brod koji je pronašao i tela njegovog starijeg brata i rođaka.

Policija je saopštila da je dečak imao znake hipotermije kada je spasen, pošto je temperatura vode mora iznosila minus 10 stepeni Celzijusovih.

Dečakova majka je napisala na Fejsbuku da se ribarski čamac prevrnuo u subotu, ostavljajući ih bez hrane i vode dva dana na moru.

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