Svet

PUTIN MOŽE BITI ZADOVOLJAN: Indija i Kina nude pomoć oko ove stvari

В.Н.

13. 09. 2026. u 09:19

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PREMIJER Indije Narendra Modi i predsednik Kine Si Đinping tokom razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama samita BRIKS-a aktivno su ponudili svoju pomoć u rešavanju ukrajinskog sukoba, saopštio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПУТИН МОЖЕ БИТИ ЗАДОВОЉАН: Индија и Кина нуде помоћ око ове ствари

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

„Tokom bilateralnih razgovora, Modi i Si su se detaljno interesovali za pitanje rešavanja ukrajinskog sukoba i aktivno su nudili svoje dobre usluge kako bi pomogli u pronalaženju rešenja problema. Putin je pozdravio takvu spremnost i detaljno ih informisao o trenutnom stanju stvari“, rekao je Peskov.

(Sputnjik)

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