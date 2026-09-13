PUTIN MOŽE BITI ZADOVOLJAN: Indija i Kina nude pomoć oko ove stvari

PREMIJER Indije Narendra Modi i predsednik Kine Si Đinping tokom razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama samita BRIKS-a aktivno su ponudili svoju pomoć u rešavanju ukrajinskog sukoba, saopštio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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„Tokom bilateralnih razgovora, Modi i Si su se detaljno interesovali za pitanje rešavanja ukrajinskog sukoba i aktivno su nudili svoje dobre usluge kako bi pomogli u pronalaženju rešenja problema. Putin je pozdravio takvu spremnost i detaljno ih informisao o trenutnom stanju stvari“, rekao je Peskov.

(Sputnjik)