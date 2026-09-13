PUTIN MOŽE BITI ZADOVOLJAN: Indija i Kina nude pomoć oko ove stvari
PREMIJER Indije Narendra Modi i predsednik Kine Si Đinping tokom razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama samita BRIKS-a aktivno su ponudili svoju pomoć u rešavanju ukrajinskog sukoba, saopštio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
„Tokom bilateralnih razgovora, Modi i Si su se detaljno interesovali za pitanje rešavanja ukrajinskog sukoba i aktivno su nudili svoje dobre usluge kako bi pomogli u pronalaženju rešenja problema. Putin je pozdravio takvu spremnost i detaljno ih informisao o trenutnom stanju stvari“, rekao je Peskov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"BRIKS jE JEDNA OD MOĆNIH POKRETAČKIH SNAGA" Putin: Sve više zemalja privlači nezavisan put
13. 09. 2026. u 08:57
PESKOV ODBRUSIO ZELENSKOM: Hoćeš sastanak sa Putinom? Dođi u Moskvu!
12. 09. 2026. u 15:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)