ZELENSKI OBEĆAO DA ĆE RUSIJI DA „UGASI SVETLO“: Sposobni smo za to, odgovorićemo istom merom

UKRAJINA je sposobna da odgovori Rusiji merom „totalni mrak za totalni mrak” (blackout), kazao je predsednik u svom obraćanju.

AP Photo/Peter Dejong

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je to u intervjuu sa Faridom Zakarijom tokom samita „Jalta evropska strategija” (YES).

-Ako Rusi napadnu našu energetsku infrastrukturu, dobiće isto zauzvrat. Ako nam izazovu nestašice struje, pokušaćemo da uzvratimo istom merom, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je dodao da diplomatski pregovori ostaju razumna alternativa međusobnim napadima.

Prethodno je Putin izjavio da je ruskoj vojsci naređeno da izvede masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

U posebnom članku smo već analizirali šta jesen donosi Ukrajini i Rusiji.



Prethodno smo sumirali događaje od prethodnog dana. Prema navodima ukrajinskog vojnog kanala za praćenje situacije „Deep State”, ruske trupe su napredovale u dva sektora kod Konstantinovke i u oblasti Kotline, u zapadnom delu Donjecke oblasti.

ctrana.one

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