NATO U PANICI Ključni ruski saveznik razmatra mobilizaciju vojske: Lukašenko rešio da prodrma trupe
BELORUSIJA će unaprediti svoju borbenu gotovost i možda čak objaviti „mobilizaciju” kako bi je proverila, izjavio je predsednik Aleksandar Lukašenko.
Beloruski lider je to rekao u petak tokom obilaska vojnog poligona „Obuz-Lesnovski” kod grada Baranoviči, na zapadu zemlje. Tokom posete, Lukašenko se sastao sa visokim vojnim zvaničnicima i izvršio inspekciju sistema veze i komandovanja. Predsednik je rekao da namerava da nastavi sa proverom snaga zemlje, otkrivajući da artiljerijska brigada i jedinice veze trenutno prolaze kroz opsežne inspekcije.
-Već sam jasno rekao: vojsci je potrebna provera – došlo je vreme za to. Celoj vojsci. Sve ćemo proveriti. Sve do nivoa mobilizacije, rekao je Lukašenko novinarima.
Proces provere biće što je moguće bliži stvarnim ratnim uslovima, dodao je on. „Pripremamo se za rat kako do njega ne bi došlo”, rekao je beloruski lider.
Obraćajući se visokim vojnim zvaničnicima, predsednik je ponovio da Minsk ne želi nikoga da napadne, već samo da ojača svoju odbranu. „Nemamo nameru da bilo koga napadnemo; pragmatični smo. Razumemo da bi napad na bilo koga – recimo, na nekog od naših suseda – bio ravan samoubistvu. Ne možemo dobiti sukob protiv ’čudovišta’ – država duž naših granica”, rekao je on.
Iako nije odmah bilo jasno koje je zemlje Lukašenko opisao kao „čudovišta”, vojske većine suseda Belorusije daleko prevazilaze njene kapacitete. Minsk održava vojsku skromne veličine, sa manje od 50.000 aktivnih vojnika, u poređenju sa oko 1,5 miliona vojnika svog ključnog saveznika, Rusije. Veruje se da Ukrajina, koja je u sukobu sa Rusijom više od četiri godine, ima oko 900.000 aktivnih vojnika.
Ostali susedi Belorusije – Poljska, Litvanija i Letonija – članice su NATO-a. Dok dve baltičke države imaju veoma male vojske, Varšava poslednjih godina aktivno jača svoje snage. Poljska ima približno 220.000 aktivnih vojnika i nastavlja da širi svoje snage i oprema ih savremenim naoružanjem. Po veličini, vojska te zemlje postala je treća najveća u NATO savezu, a ispred nje su samo Sjedinjene Države i Turska.
(rt.com)
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Preporučujemo
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)