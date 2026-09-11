NATO U PANICI Ključni ruski saveznik razmatra mobilizaciju vojske: Lukašenko rešio da prodrma trupe

BELORUSIJA će unaprediti svoju borbenu gotovost i možda čak objaviti „mobilizaciju” kako bi je proverila, izjavio je predsednik Aleksandar Lukašenko.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Beloruski lider je to rekao u petak tokom obilaska vojnog poligona „Obuz-Lesnovski” kod grada Baranoviči, na zapadu zemlje. Tokom posete, Lukašenko se sastao sa visokim vojnim zvaničnicima i izvršio inspekciju sistema veze i komandovanja. Predsednik je rekao da namerava da nastavi sa proverom snaga zemlje, otkrivajući da artiljerijska brigada i jedinice veze trenutno prolaze kroz opsežne inspekcije.

-Već sam jasno rekao: vojsci je potrebna provera – došlo je vreme za to. Celoj vojsci. Sve ćemo proveriti. Sve do nivoa mobilizacije, rekao je Lukašenko novinarima.

Proces provere biće što je moguće bliži stvarnim ratnim uslovima, dodao je on. „Pripremamo se za rat kako do njega ne bi došlo”, rekao je beloruski lider.

Obraćajući se visokim vojnim zvaničnicima, predsednik je ponovio da Minsk ne želi nikoga da napadne, već samo da ojača svoju odbranu. „Nemamo nameru da bilo koga napadnemo; pragmatični smo. Razumemo da bi napad na bilo koga – recimo, na nekog od naših suseda – bio ravan samoubistvu. Ne možemo dobiti sukob protiv ’čudovišta’ – država duž naših granica”, rekao je on.

Iako nije odmah bilo jasno koje je zemlje Lukašenko opisao kao „čudovišta”, vojske većine suseda Belorusije daleko prevazilaze njene kapacitete. Minsk održava vojsku skromne veličine, sa manje od 50.000 aktivnih vojnika, u poređenju sa oko 1,5 miliona vojnika svog ključnog saveznika, Rusije. Veruje se da Ukrajina, koja je u sukobu sa Rusijom više od četiri godine, ima oko 900.000 aktivnih vojnika.

Ostali susedi Belorusije – Poljska, Litvanija i Letonija – članice su NATO-a. Dok dve baltičke države imaju veoma male vojske, Varšava poslednjih godina aktivno jača svoje snage. Poljska ima približno 220.000 aktivnih vojnika i nastavlja da širi svoje snage i oprema ih savremenim naoružanjem. Po veličini, vojska te zemlje postala je treća najveća u NATO savezu, a ispred nje su samo Sjedinjene Države i Turska.

(rt.com)

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