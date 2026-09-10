HLADAN TUŠ ZA BRISEL IZ VARŠAVE: Tusk „zakopao“ evropske snove o konkurentnosti sa Kinom i Amerikom
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da Evropa može da zaboravi na snove o konkurisanju Kini i Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko cene energije ostanu na sadašnjem nivou, preneo je sajt Vjadomošći VP.
- Možemo da podvedemo pod bajke naše snove o konkurisanju Kini ili Sjedinjenim Američkim Državama, ako cene energije kod nas budu ovakve kakve su sada - rekao je Tusk.
Tusk je nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe i premijera Irske u Bratislavi poručio da Poljska i ostale zemlje Višegradske grupe neće dozvoliti promene i predloge evropskih institucija koji bi mogli da pogoršaju situaciju u oblasti energetike.
- Sve ono što nam donese rizik od skuplje energije biće blokirano sa naše strane -naglasio je poljski premijer.
On je posebno pomenuo sisteme ETS-1 i ETS-2, kao i druge predloge koji bi mogli da dovedu do povećanja cena energije.
(Politika onlajn)
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