TEMPERATURA DO 37 STEPENI, A POTOM STIŽU PLJUSKOVI: Detaljna vremenska prognoza za sedam dana

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas je objavio upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu danas i sutra (10. i 11. septembra) - u južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U Srbiji se u petak, 11. septembra, očekuje promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo, navodi se u prognozi RHMZ.

U drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak.

Najniža temperatura biće od 14 do 22 stepena, a najviša od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje.

Tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U Beogradu će sutra biti malo do umereno oblačno i toplo vreme. Uveče i u toku noći ka suboti uslediće naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Idućih sedam dana, prema prognozi RHMZ, u Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme. Od vikenda, posebno u subotu, i osetno hladnije, tako da će najviša dnevna temperatura u većini mesta za vikend i sledeće sedmice biti u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu uglavnom u prvom delu dana u centralnim i južnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kratkotrajna kiša očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Sredinom sedmice biće toplije, a krajem perioda uslediće novo naoblačenje sa severozapada.

(Tanjug)