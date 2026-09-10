Društvo

TEMPERATURA DO 37 STEPENI, A POTOM STIŽU PLJUSKOVI: Detaljna vremenska prognoza za sedam dana

Б. Р.

10. 09. 2026. u 13:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas je objavio upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu danas i sutra (10. i 11. septembra) - u južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni.

ТЕМПЕРАТУРА ДО 37 СТЕПЕНИ, А ПОТОМ СТИЖУ ПЉУСКОВИ: Детаљна временска прогноза за седам дана

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U Srbiji se u petak, 11. septembra, očekuje promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo, navodi se u prognozi RHMZ. 

U drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. 

Duvaće slab i umeren vetar, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. 

Najniža temperatura biće od 14 do 22 stepena, a najviša od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. 

Tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U Beogradu će sutra biti malo do umereno oblačno i toplo vreme. Uveče i u toku noći ka suboti uslediće naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Idućih sedam dana, prema prognozi RHMZ, u Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme. Od vikenda, posebno u subotu, i osetno hladnije, tako da će najviša dnevna temperatura u većini mesta za vikend i sledeće sedmice biti u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu uglavnom u prvom delu dana u centralnim i južnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kratkotrajna kiša očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Sredinom sedmice biće toplije, a krajem perioda uslediće novo naoblačenje sa severozapada.

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu