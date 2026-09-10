RHMZ UPALIO ALARME ZA SUTRA: Srbiju čeka tropski talas i ekstremno visoke temperature
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje se sutra očekuju u Srbiji.
Na području istočne, centralne i južne Srbije sutra i dalje veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni, navodi se na sajtu RHMZ.
U toku noći malo do umereno oblačno i suvo. Duvaće slab vetar, promenljivog pravca, na severu slab do umeren, severni i severozapadni.
Sutra promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo.
U drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Duvaće slab i umeren vetar, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak.
Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 28 stepeni na severozapadu do 37 na jugoistoku zemlje. Tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku.
Od subote svežije i promenljivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni.
Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa.
U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.
Tanjug
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