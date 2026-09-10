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MUZIČKI DUH GRČKE U BEOGRADU: Konstantinos Argiros pesmom izazvao lavinu emocija kod prestoničke publike (FOTO)

Д. Цакић

10. 09. 2026. u 22:15

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GRČKA muzička zvezda Konstantinos Argiros održao je večeras veliki koncert u Beogradu.

МУЗИЧКИ ДУХ ГРЧКЕ У БЕОГРАДУ: Константинос Аргирос песмом изазвао лавину емоција код престоничке публике (ФОТО)

Foto: Novosti

Svojom pojavom na sceni izazvao je veliko oduševljene prestoničke publike.

- Volim vas Beograde - ovim rečima se pevač obratio prisutnoj publiku u Hali 4 Beogradskog sajma.

Foto: Фото: Новости

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U nastavku večeri je ređao svoje hitove, koje su Beograđani pevali uglas sa njim, jer se u pravom smislu te reči osetio muzički duh Grčke u srpskoj prestonici.

Svojim nastupom Konstantinos je potvrdio da se u Srbiji osećao kao kod kuće i kao na svom terenu.

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