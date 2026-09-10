MUZIČKI DUH GRČKE U BEOGRADU: Konstantinos Argiros pesmom izazvao lavinu emocija kod prestoničke publike (FOTO)
GRČKA muzička zvezda Konstantinos Argiros održao je večeras veliki koncert u Beogradu.
Svojom pojavom na sceni izazvao je veliko oduševljene prestoničke publike.
- Volim vas Beograde - ovim rečima se pevač obratio prisutnoj publiku u Hali 4 Beogradskog sajma.
U nastavku večeri je ređao svoje hitove, koje su Beograđani pevali uglas sa njim, jer se u pravom smislu te reči osetio muzički duh Grčke u srpskoj prestonici.
Svojim nastupom Konstantinos je potvrdio da se u Srbiji osećao kao kod kuće i kao na svom terenu.
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