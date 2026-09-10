VETERANI SAS-a (SAS) obučavaju Ruse za borbu u Ukrajini, navodi se u procurelom obaveštajnom dokumentu do kojeg je došao britanski list „Telegraf”.

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

U proceni sačinjenoj za obaveštajne službe saveza „Pet očiju” (Five Eyes) sa „velikom sigurnošću” je utvrđeno da su vojni veterani sa Zapada angažovani za obuku ruskih državljana, kao i pripadnika aktivnih vojnih snaga.

„Telegraf” (The Telegraph) je imao uvid u kopiju dokumenta sačinjenog za Australijsku tajnu obaveštajnu službu (SIS), zasnovanog na razgovorima sa dvojicom bivših pripadnika australijskih specijalnih snaga i jednim aktivnim rezervistom; oni navode da im je ponuđeno da postanu instruktori u kampovima za obuku u Bugarskoj u kojima su navodno boravili klijenti iz Rusije.

U dokumentu se navodi da borbeni kamp kojim upravlja kompanija za vojnu obuku „Alfa-Metal” (Alfa-Metal) u Mejdeniju, u severnoj Bugarskoj, angažuje instruktore različitih profila, uključujući bivše pripadnike SAS-a, Australijskog puka komandosa, američke policije i američkih „Foka” (Navy SEALs).

Centar „Alfa-Metal” nudi obuku za specijalne snage i napredne snajperske kurseve po ceni od oko 4.000 evra (3.400 funti) po osobi, ciljajući potencijalne pripadnike privatnih vojnih kompanija, telohranitelje i timove za korporativnu bezbednost.

Međutim, u dokumentu se ističe da su privatni kampovi za obuku u Evropi, od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, nastavili da primaju ruske državljane na kurseve koji uključuju i „naprednu borbu iz neposredne blizine”.

Veterani specijalnih snaga sa kojima su obavljeni razgovori radi prikupljanja podataka o kampu naveli su da su im sadašnji zaposleni rekli da se obuka ruskih državljana nastavlja i 2025. godine, tri godine nakon što je Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

Razgovore sa bivšim pripadnicima australijske vojske obavio je posrednik, čije ime „Telegraf” nije otkrio iz bezbednosnih razloga.

Na veb-sajtu centra „Alfa-Metal”, na stranici posvećenoj instruktorima, nalazi se fotografija sa logom SAS-a. Kompanija je takođe na platformi „LinkedIn” (LinkedIn) objavila oglas za posao namenjen veteranima SAS-a.

U oglasu, objavljenom pre šest meseci, tražen je „državljanin Ujedinjenog Kraljevstva” sa „bogatim operativnim iskustvom i dokazanim iskustvom u obuci”.

-Trenutno tražimo iskusnog instruktora iz SAS-a koji bi se pridružio našem timu, dodaje se u oglasu.

-Ako ste posvećeni obuci, profesionalizmu i podizanju standarda, voleli bismo da nam se javite. Na stranici sa spiskom instruktora kompanije „Alfa-Metal” (Alfa-Metal) navodno se nalazi i jedan američki veteran koji je tvrdio da je 12 godina služio u Komandi za specijalne operacije američke vojske.

Taj muškarac, čije ime „Telegraf” (The Telegraph) ne navodi, tvrdio je da je stručnjak za borbu protiv terorizma koji je završio program obuke američkih rendžera i školu za padobrance, kao i obuku za operacije u džungli, izviđanje velikog dometa i obuku za izviđače-plivače – a sve to su kursevi koji su sinonim za obuku specijalnih snaga.



Rusija je pretrpela ogromne gubitke na bojnom polju u Ukrajini; prema podacima zapadnih zvaničnika, broj žrtava iznosi 1,4 miliona, uključujući i do 500.000 poginulih.

Situacija je sada toliko ozbiljna da Moskva mesečno gubi oko 6.000 vojnika više nego što uspeva da regrutuje, navode obaveštajni izvori.

Kriza sa ljudstvom dodatno je opteretila kapacitete Kremlja za obuku vojnika, što je možda navelo trupe da pohađaju vojne kurseve van Rusije – bilo da bi naučile kako da se bore, bilo da bi nadoknadile nedostatke u postojećoj obuci.



KAMP ZA OBUKU REKLAMIRAN NA RUSKOM VEB-SAJTU

Čini se da je „Alfa-Metal” povezan sa kompanijom „Alfa region” (Alfa Region), ruskom privatnom bezbednosnom firmom sa sedištem u Sankt Peterburgu.

„Alfa region” na svom sajtu reklamira taj kamp za obuku i navodi kurseve za pripadnike privatnih vojnih kompanija i instruktore sa „velikim iskustvom u specijalnim snagama i policijskim jedinicama u Bugarskoj, SAD, Rusiji, Grčkoj, Izraelu i Ukrajini”.



Portparol je rekao da centar nije obučavao nijednog ruskog državljanina od početka invazije na Ukrajinu, niti je ikada zaposlio bivšeg pripadnika SAS-a, ocenivši te navode kao „lažne”.

Centar za obuku je takođe negirao bilo kakvu vezu sa kompanijom „Alfa region”, pripisujući takve tvrdnje zabuni nastaloj zbog „sličnosti u nazivima nezavisnih pravnih lica”.

Kada je „Telegraf” ukazao na stranicu sajta „Alfa-Metala” na kojoj se pominje „sporazum o partnerstvu” sa kompanijom „Alfa region”, portparol je potvrdio da je centar imao „ranije profesionalne kontakte” sa tom firmom i da je „pokrenuo proveru arhiviranih marketinških materijala” kako bi se ispravio „zastareli sadržaj”.

Prema saznanjima „Telegrafa”, obaveštajni izveštaj u kojem se detaljno opisuje navodna obuka Rusa od strane veterana zapadnih specijalnih snaga sada je predmet istrage australijske obaveštajne službe SIS (SIS). Izvor blizak istrazi naveo je da će njeni nalazi verovatno biti podeljeni sa Ujedinjenim Kraljevstvom i SAD putem obaveštajne mreže „Pet očiju” (Five Eyes).

Prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, nezakonito je da bivši pripadnici specijalnih snaga koriste svoju obuku kako bi pružili pomoć stranoj državi. „Telegraph” nije mogao nezavisno da potvrdi navode iznete u tom dopisu.

Nekoliko izvora iz SAS-a (SAS) osporilo je tvrdnje da su angažovani veterani te elitne jedinice, ističući da bi takvi postupci predstavljali izdaju njihovih vrednosti.

Visoki izvor iz SAS-a dodao je da nemaju saznanja o tome da bi takvi veterani obučavali Ruse za borbu.

-SAS je mala zajednica i ljudi razgovaraju, rekli su. „Da se ​​tako nešto dešava, znali bismo. Kada bi neko to radio, bio bih izuzetno iznenađen i duboko razočaran.

„Postoji oko 5.000 veterana SAS-a, ali ima bar još 25.000 ljudi koji tvrde da su bili deo te jedinice jer im to ide u prilog u radnoj biografiji. Mnogo je lažova.”

Fil Kampion, bivši štabni narednik u 22. puku SAS-a, izjavio je: „Bilo bi neetički da naši vojnici obučavaju one koji se na kraju bore protiv naših momaka. Da bi to učinili, morali bi da budu potpuni odmetnici ili motivisani novcem.”

Dejvid Vajt, penzionisani pukovnik SAS-a, dodao je da su veterani specijalnih snaga oduvek ulazili u sferu pružanja vojnih savetodavnih usluga nakon završetka službe.

Ipak, napomenuo je da bi jedinica imala malo razumevanja za svakoga ko bi bio uhvaćen kako pomaže u obuci Rusa.

-Kad bih dobijao po funtu za svakoga ko tvrdi da je bivši pripadnik SAS-a, bio bih veoma bogat čovek, dodao je. „To gotovo nikada nije istina. Činjenica da tvrde da su bivši pripadnici SAS-a verovatno je samo to – tvrdnja.”

Portparol kompanije „Alfa-Metal” (Alfa-Metal) izjavio je: „’Alfa-Metal’ kategorički odbacuje navode da smo angažovali ili da angažujemo bivše pripadnike britanskog SAS-a ili drugih zapadnih specijalnih snaga za obuku ruskih državljana ili pojedinaca koji nameravaju da učestvuju u ratu u Ukrajini na strani Rusije. Ti navodi su neistiniti.”

Portparol Ministarstva odbrane izjavio je: „Dugogodišnja je praksa uzastopnih vlada da ne komentarišu pitanja vezana za britanske specijalne snage ili obaveštajni rad.

-Raspolažemo čvrstim zakonskim okvirom za suzbijanje neprijateljskih aktivnosti stranih aktera, a Zakon o nacionalnoj bezbednosti pruža našim obaveštajnim službama i policiji sredstva neophodna za otkrivanje i sprečavanje pretnji.

telegraph.co.uk

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu