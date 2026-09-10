LJUBA POPOVIĆ DOBIJA SPOMENIK: Prihvaćena inicijativa Moderne galerije Valjevo

INICIJATIVA Moderne galerije Valjevo, da se u strogom centru grada na Kolubari postavi skulptura akademika i čuvenog slikara Ljube Popovića, danas je prihvaćena.

Foto B. Puzovic

Komisija za podizanje spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada dala je zeleno svetlo inicijativi koja će, kao predlog odluke, biti upućena odbornicima Skupštine grada Valjeva na usvajanje.

Skulptura, delo akademske vajarke Sare Nikolić, biće, prema predlogu, postavljeno u parku, na uglu ulica Vuka Karadžića i Prote Mateje, nedaleko od Centra za kulturu. Biće okrenuta ka Modernoj galeriji Valjevo i kompleksu Valjevske gimnazije, koje se nalaze sa druge strane Ulice Vuka Karadžića. Time bi se, kako je objašnjeno, simbolički povezali prostori kulture, obrazovanja i sećanja.

Posle otvaranja izložbe „Intenzitet postojanja - skulptura Ljube Popovića”, u novembru 2023. godine, delo Sare Nikolić je nekoliko meseci bilo izloženo u Modernoj galeriji Valjevo. Ideja je bila da spomenik bude postavljen na prigodnoj lokaciji u gradu. Delo je nastalo po uzoru na fotografiju Ljube Popovića, čiji je autor akademski fotograf mr Vojislav Jovanović iz Valjeva, nekadašnji direktor Moderne galerije. Poklon je grupe Ljubinih prijatelja i kolekcionara, uz želju da ona trajno svedoči o životu, delu i značaju umetnika čije ime je neraskidivo vezano za Valjevo i Modernu galeriju.

- Lokacija za spomenik omogućava da se uz minimalne intrvencije formira određena celina primerena njegovom postavljanju, a uređenjem neposrednog okruženja i dekorativnim osvetljenjem dobio bi se reprezentativnan javni prostor koji bi na dostojan način predstavljao ličnost i delo Ljube Popovića, istovremeno doprineo vizuelnom identitetu ovog dela grada – stoji u inicijativi Moderne galerije. – Postavljanjem spomenika, grad Valjevo će dobiti novo javno obeležje posvećeno jednom od svojih najistaknutijih stvaralaca i kulturnih ambasadora.