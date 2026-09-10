Kultura

LJUBA POPOVIĆ DOBIJA SPOMENIK: Prihvaćena inicijativa Moderne galerije Valjevo

Branko Puzović

10. 09. 2026. u 22:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

INICIJATIVA Moderne galerije Valjevo, da se u strogom centru grada na Kolubari postavi skulptura akademika i čuvenog slikara Ljube Popovića, danas je prihvaćena.

ЉУБА ПОПОВИЋ ДОБИЈА СПОМЕНИК: Прихваћена иницијатива Модерне галерије Ваљево

Foto B. Puzovic

Komisija za podizanje spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada dala je zeleno svetlo inicijativi koja će, kao predlog odluke, biti upućena odbornicima Skupštine grada Valjeva na usvajanje.

Skulptura, delo akademske vajarke Sare Nikolić, biće, prema predlogu, postavljeno u parku, na uglu ulica Vuka Karadžića i Prote Mateje, nedaleko od Centra za kulturu. Biće okrenuta ka Modernoj galeriji Valjevo i kompleksu Valjevske gimnazije, koje se nalaze sa druge strane Ulice Vuka Karadžića. Time bi se, kako je objašnjeno, simbolički povezali prostori kulture, obrazovanja i sećanja.

Posle otvaranja izložbe „Intenzitet postojanja - skulptura Ljube Popovića”, u novembru 2023. godine, delo Sare Nikolić je nekoliko meseci bilo izloženo u Modernoj galeriji Valjevo. Ideja je bila da spomenik bude postavljen na prigodnoj lokaciji u gradu. Delo je nastalo po uzoru na fotografiju Ljube Popovića, čiji je autor akademski fotograf mr Vojislav Jovanović iz Valjeva, nekadašnji direktor Moderne galerije. Poklon je grupe Ljubinih prijatelja i kolekcionara, uz želju da ona trajno svedoči o životu, delu i značaju umetnika čije ime je neraskidivo vezano za Valjevo i Modernu galeriju.

- Lokacija za spomenik omogućava da se uz minimalne intrvencije formira određena celina primerena njegovom postavljanju, a uređenjem neposrednog okruženja i dekorativnim osvetljenjem dobio bi se reprezentativnan javni prostor koji bi na dostojan način predstavljao ličnost i delo Ljube Popovića, istovremeno doprineo vizuelnom identitetu ovog dela grada – stoji u inicijativi Moderne galerije. – Postavljanjem spomenika, grad Valjevo će dobiti novo javno obeležje posvećeno jednom od svojih najistaknutijih stvaralaca i kulturnih ambasadora.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠPANKINJU ODUŠEVIO PRIZOR U SRPSKOM MANASTIRU: Sve objavila javno - stranci u čudu, naši objašnjavaju da je to stara tradicija (VIDEO)
Panorama

0 0

ŠPANKINjU ODUŠEVIO PRIZOR U SRPSKOM MANASTIRU: Sve objavila javno - stranci u čudu, naši objašnjavaju da je to stara tradicija (VIDEO)

MLADA Špankinja koja živi u Srbiji i na društvenim mrežama vodi profil "Laganokodspanjolke", oduševila je pratioce nesvakidašnjom scenom ispred srpskog manastira Pinosava. Prizor koji je zatekla potpuno ju je ostavio bez teksta, oslikavajući nivo narodnog poštenja i poverenja koji se u modernom svetu danas retko sreće.

10. 09. 2026. u 18:02

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA ĆUTE Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću

"NEKA ĆUTE" Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću