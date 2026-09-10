POSLE DECENIJA SKRIVANJA: Švajcarska obaveštajna služba objavila dosije o nacističkom lekaru Jozefu Mengeleu

ŠVAJCARSKA Federalna obaveštajna služba (FIS) objavila je danas na internetu dosije o Jozefu Mengeleu, nacističkom lekaru iz koncentracionog logora Aušvic poznatom kao "anđeo smrti", koji se čuva u Švajcarskom saveznom arhivu.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo, Profimedia

Objavljivanje dosijea usledilo je nakon pravnog spora zbog ranijeg odbijanja zahteva za pristup dokumentima, prenosi Swissinfo.

FIS je saopštio da je pogrešno odbio zahtev, jer je smatrao da će rok zaštite dokumenata, produžen na osnovu arhivskog zakona, isteći krajem 2071. godine.

Tek nakon što je u februaru 2026. godine podneta žalba na poslednju odluku o uskraćivanju pristupa, FIS je utvrdio da je pogrešno tumačio pravila.

Mengeleov dosije od 217 strana praktično je već 2001. godine bio dostupan javnosti, kada je švajcarska vlada usvojila liberalnija pravila za pristup arhivskim dokumentima.

Dosije sadrži brojne novinske tekstove, od kojih se većina odnosi na sumnje da je Mengele u više navrata boravio u Švajcarskoj, čak i dok je za njim bila raspisana međunarodna poternica.

U dokumentima se nalaze i policijski izveštaji, delimično cenzurisani, uključujući zabrane ulaska i naloge za hapšenje Mengelea, kao i izveštaje o istragama protiv osoba za koje se sumnjalo da su mu pomagale da se sakrije.

FIS je saopštio da je izvršio "što je moguće manje redakcija" dokumenata.

Zaštićeni su lični podaci zaposlenih u saveznoj administraciji povezanih sa FIS-om i njegovim prethodnim institucijama, podaci obuhvaćeni zakonskom zaštitom izvora, kao i podaci o trećim licima, osim javnih ličnosti.

Obaveštajna služba najavila je i opštu reviziju svoje politike pristupa arhiviranim dokumentima.

Istoričar Žerar Vetštajn, koji je podneo žalbu, ocenio je u maju da je objavljivanje dosijea "važan korak" koji bi mogao da pomogne u razjašnjavanju navoda o Mengeleovim boravcima u Švajcarskoj.

Jozef Mengele je bio odgovoran za okrutne i često smrtonosne medicinske eksperimente u koncentracionom logoru Aušvic.

Bio je poznat kao "anđeo smrti iz Aušvica".

Nakon završetka rata pobegao je u Južnu Ameriku.

Godine 1979. stradao je od utapanja u nesreći prilikom kupanja.

Tanjug

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