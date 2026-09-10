Liga šampiona: PSV razočarao navijače, Fenerbačhe i Roma "raspalili" Istanbul
Fudbaleri PSV-a odigrali su nerešeno na svom terenu sa Šahtjorom (1:1), dok se istim rezultatom završio i meč Fenerbahčea i Rome.
PSV je imao ulogu apsolutnog favorita protiv Šahtjora, ali do pobede nisu uspeli da stignu.
Gleker Mendoza je u nadoknadi prvog poluvremena goste doveo u vođstvo. Tek što je počeo drugi period igre Seržinjo Dest je izjednačio rezultat i u tim momentima je delovalo da će tim iz Holandije uspeti da potvrdi ulogu favorita, ali do kraja meča nisu uspeli ponovo da zatresu mrežu.
U Istanbulu je odigran meč dva povratnika u Ligu šampiona. Fenerbahče nakon 18 godina a Roma nakon 7.
Italijanski tim je u 39. minutu preko Kristantea poveo, da bi početkom drugog poluvremena na asistenciju Grinvuda pogodio Arči Braun i bacio navijače u Istanbulu u trans. Do kraja meča sudija je svirao penal za Romu, međutim nakon VAR intervencije je video da je pogrešio, te da je faul bio van šesnaesterca. Dobili su rimljani slobodan udarac, ali nisu uspeli da savladaju Edersona po drugi put.
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