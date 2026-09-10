Politika

NERON BEZ TOGE I LOVOROVOG VENCA: Prof. Jovo Bakić poznat po propovedanju „blokaderske“ tolerancije (VIDEO)

В. Н.

10. 09. 2026. u 19:27

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PROFESOR sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Jovo Bakić, poznat je po propovedanju „blokaderske“ tolerancije.

НЕРОН БЕЗ ТОГЕ И ЛОВОРОВОГ ВЕНЦА: Проф. Јово Бакић познат по проповедању „блокадерске“ толеранције (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Voleo bih da postoji kritična masa i da ih jurimo. Voleo bih da ih jurimo po ulicama.

*To je već revolucija. 

-Tako je! Dakle, ja bih to voleo jer oni to zaslužuju.

Gde god se pojavi blokaderski Neron, strasno seje blokadersku toleranciju, normalnost i uljudnost.

-Dišemo im za vrat ovoga leta, pržimi, pržimo, Sunce odozgo, a mi odozdo. Spržićemo ih! Prži, prži, prži!

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