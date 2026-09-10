NIJE DOBRO: Drama kod Madurovih, Nikolasova žena u teškom stanju, advokati preklinju za puštanje u kućni pritvor
ADVOKATI supruge venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, Silije Flores, zatražili su od suda da je pusti u kućni pritvor uz 24-časovno naoružano obezbeđenje i GPS nadzor, navodi se u zahtevu odbrane.
Flores je zatražila od sudije u SAD da je pusti iz pritvora do početka suđenja, pozivajući se na ozbiljno oboljenje srca. Njeni advokati navode da ona „zaslužuje mogućnost da do suđenja bude u kućnom pritvoru, prenose RIA Novosti.
- Predloženi uslovi, koji će u razumnoj meri obezbediti njeno pojavljivanje pred sudom i bezbednost društva... podrazumevaju 24-časovno naoružano obezbeđenje koje bi obezbedila kompanija koju odobri sud - navodi se u dokumentu.
Advokati takođe ukazuju na mogućnost da obezbeđenje „primeni razumnu i zakonitu silu, ukoliko se to bude smatralo neophodnim za sprečavanje bekstva optužene iz Južnog okruga Njujorka ili drugog kršenja uslova puštanja na slobodu“.
Advokati su takođe predložili da se dozvole nenajavljeni pretresi. Flores bi morala da preda pasoš i druga lična dokumenta, kao i da nosi GPS uređaj za praćenje.
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