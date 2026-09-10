POČINJE NAŠA OFANZIVA, OVO JE VELIKA PREKRETNICA: Iranski general se obratio elitnim jedinicama, sprema proterivanje SAD sa Bliskog istoka

BRIGADNI general Hasan Hasanzadeh, govoreći na vežbi timova za specijalne operacije divizije „Mohamed Rasulolah“ Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), odao je počast stradalim vojnicima u borbi protiv SAD.

Foto: AI generated

- Prošli smo fazu odbrambenog sukoba i protivvazdušne odbrane, a danas stojimo na pragu ofanzivnih operacija, što predstavlja prekretnicu čije će posledice neprijatelji uskoro razumeti - rekao je on, prenela je iranska agencija Mehr.

Hasanzadeh je rekao da su isti oni neprijatelji koji su na početku 12-dnevnog rata tvrdili da će Islamska Republika pasti za nekoliko dana sada zarobljeni na ograničenom geografskom prostoru u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, u moćnim rukama pomorskih i vazduhoplovno-kosmičkih snaga IRGC-a i iranske vojske, te da noći provode u stresu i strepnji.

On je istakao da pobeda nije postignuta samo zahvaljujući opremi i tehnologiji.

- Čvrsta vera, iskreno uverenje u božansku pobedu i sledovanje škole mučenika poput Hemata, Motevaselijana, Tangsirija, Bagerija, Mehrabija, Hadžizadeha, Pakpura i Salamija određuju ishod ratova. Danas smo, Božjom milošću, u oblasti raketne, bespilotne i pomorske tehnologije dostigli tačku na kojoj smo osujetili neprijatelja u ostvarivanju njegovih ciljeva - rekao je on.

Komandant je najavio formiranje ofanzivnih timova, jedinica i divizija za specijalne i munjevite operacije.

- Danas smo spremni da velikom brzinom budemo prisutni u bilo kojoj tački zemlje i uništimo neprijatelja u bilo kojoj situaciji. Ovaj ofanzivni pristup šalje jasnu poruku neprijateljima - rekao je on.

Hasanzadeh je takođe govorio o masovnoj vežbi „Džanfada-je Iran“, u kojoj učestvuje 313.000 ljudi, navodeći da je registracija u džamijama, na trgovima, u kancelarijama i gradskim četvrtima bila bez presedana.

Kako je rekao, 27. Šahrivara (18. septembra) svet će biti svedok organizovanog i snažnog prisustva iranskog naroda, koji je kroz otpor, istrajnost i izdržljivost bacio neprijatelja na kolena.

On je rekao da Amerikanci, „zločinački Tramp“ i „prokleti Netanjahu“ ne mogu da daju odgovore sopstvenoj javnosti i elitama.

- Tvrdili su da su uništili naše oružane snage, ali danas oružane snage Islamske Republike stoje snažnije nego ikada. Želeli su da preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ali danas je volja iranskog naroda ta koja upravlja ovom vitalnom energetskom arterijom - rekao je Hasanzadeh.

On je dodao da svet sada prepoznaje Islamski Iran kao Osovinu otpora i jednu od četiri sile koje određuju globalne odnose snaga.

- Ormuski moreuz, narodne snage i potpuna spremnost naših boraca deo su naših komponenti moći, a 27. Šahrivara svet će biti svedok manifestacije ove veličine - zaključio je on.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja