VUČIĆ SA ŠEFOM GLOBSEKA: Srbija spremna za nove promene u Evropi i svetu - Beograd postaje centar važnih razgovora
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa osnivačem i predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom.
Predsednik se povodom ovog susreta oglasio na društvenoj mreži Instagram.
- Dobar razgovor sa predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom o promenama koje se odvijaju u Evropi i svetu, njihovom uticaju na naš region i načinima da se prilagodimo novim okolnostima, sačuvamo stabilnost i nastavimo ubrzani razvoj.
Zadovoljan sam što je Beograd domaćin BELTALKS-a, koji okuplja ljude sa kojima možemo da razmenimo mišljenja o izazovima koji već menjaju evropsku i svetsku ekonomiju. Za Srbiju je značajno da učestvuje u tim razgovorima, jasno zastupa svoje interese i traži nove mogućnosti za privredu, investicije i razvoj - naveo je Vučić.
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