VUČIĆ SA ŠEFOM GLOBSEKA: Srbija spremna za nove promene u Evropi i svetu - Beograd postaje centar važnih razgovora

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa osnivačem i predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik se povodom ovog susreta oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- Dobar razgovor sa predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom o promenama koje se odvijaju u Evropi i svetu, njihovom uticaju na naš region i načinima da se prilagodimo novim okolnostima, sačuvamo stabilnost i nastavimo ubrzani razvoj.

Zadovoljan sam što je Beograd domaćin BELTALKS-a, koji okuplja ljude sa kojima možemo da razmenimo mišljenja o izazovima koji već menjaju evropsku i svetsku ekonomiju. Za Srbiju je značajno da učestvuje u tim razgovorima, jasno zastupa svoje interese i traži nove mogućnosti za privredu, investicije i razvoj - naveo je Vučić.