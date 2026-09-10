Politika

VUČIĆ SA ŠEFOM GLOBSEKA: Srbija spremna za nove promene u Evropi i svetu - Beograd postaje centar važnih razgovora

В.Н.

10. 09. 2026. u 19:14

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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa osnivačem i predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom.

ВУЧИЋ СА ШЕФОМ ГЛОБСЕКА: Србија спремна за нове промене у Европи и свету - Београд постаје центар важних разговора

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik se povodom ovog susreta oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- Dobar razgovor sa predsednikom GLOBSEC Robertom Vašom o promenama koje se odvijaju u Evropi i svetu, njihovom uticaju na naš region i načinima da se prilagodimo novim okolnostima, sačuvamo stabilnost i nastavimo ubrzani razvoj.

Zadovoljan sam što je Beograd domaćin BELTALKS-a, koji okuplja ljude sa kojima možemo da razmenimo mišljenja o izazovima koji već menjaju evropsku i svetsku ekonomiju. Za Srbiju je značajno da učestvuje u tim razgovorima, jasno zastupa svoje interese i traži nove mogućnosti za privredu, investicije i razvoj - naveo je Vučić.

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