Mbape, Belingem, Vinisijus? Čekajte! Real produžio ugovor "najvećem talentu"
Fudbalski klub Real pripremio je novi ugovor za turskog reprezentativca Ardu Gulera, preneo je danas španski As.
Guler ima ugovor sa madridskim klubom do juna 2029. godine.
Španski mediji navode da je Real ponudio turskom fudbaleru produženje saradnje do juna 2031. godine uz povećanje zarade.
Dve strane su postigle načelan dogovor, a narednih dana se očekuje da zvanično bude objavljeno da je Guler ostaje u madridskom klubu do 2031. godine.
Guler (21) je u Real stigao 2023. godine iz Fenerbahčea. Za madridski klub je odigrao 116 utakmica i postigao je 19 golova, a sa Realom je osvojio pet trofeja.
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