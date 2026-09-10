OTKRIVENA PRAVA SLIKA - PAKAO GLAVNOJ U BAZI! Evo koliko su Iranci UNIŠTILI moćnih američkih aviona A-10 i F-15!

VIŠE američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom napadu na ključnu američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, javio je u sredu Si-Bi-Es (CBS), pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Foto USAF/U.S. Air Force photo

Napad se, kako se navodi, dogodio u noći između ponedeljka i utorka i bio je usmeren na vazduhoplovnu bazu „Muvafak Salti” kod Azraka, oko 100 km severoistočno od Amana, koja predstavlja važno čvorište za američke vazdušne operacije u regionu.

Jedan avion tipa A-10 „Tanderbolt” (poznat kao „Vorthog”) pretrpeo je teška oštećenja krila, dok je oko osam aviona F-15 lakše oštećeno, ali su vraćeni u službu, navodi se u izveštaju. Među američkim osobljem nije bilo žrtava.

Američke snage su tokom napada navodno ispalile više od 30 presretača sistema „Patriot”. Jordan je saopštio da je presreo 18 iranskih raketa, dok su dve pale u nenaseljena područja i nisu izazvale žrtve.

Foto: U.S. Air Force photo

Američka centralna komanda nije potvrdila navode o šteti. Ipak, odbacila je tvrdnje Irana da su dva razarača američke mornarice pogođena u najnovijim napadima i navela da su američke snage uništile deset iranskih tankera za sirovu naftu od 5. septembra, uključujući pet u utorak, nakon što je Teheran navodno gađao američki ratni brod balističkim raketama.

Do eskalacije dolazi usred šireg sukoba između SAD i Irana oko moreuza Hormuz. SAD su ograničile saobraćaj ka iranskim lukama i iz njih, dok je Teheran uveo kontrole prolaska kroz taj plovni put, kojim se pre rata odvijala trgovina oko petine svetskih zaliha nafte. U kombinaciji sa napadima Huta raketama i dronovima na saudijsku energetsku infrastrukturu, obnovljeni sukobi ponovo su podigli cenu nafte tipa „Brent” iznad 100 dolara po barelu, zbog straha od poremećaja u snabdevanju.

Američki predsednik Donald Tramp obećao je u sredu da će napasti „još mnogo” iranskih plovila ukoliko Teheran nastavi da gađa američke ciljeve. On je tvrdio da Iran produžava sukob kako bi uticao na američke izbore na sredini mandata, nadajući se dobitku za demokrate, koji se u velikoj meri protive ratu.

Foto: SRA Greg L. Davis, USAF

Iran je optužio Vašington za destabilizaciju Bliskog istoka putem svojih vojnih operacija. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je u sredu da bi SAD, ukoliko iskreno žele mir, trebalo da okončaju svoje „zlonamerne i destabilizujuće intervencije u našem regionu”.

Teheran je više puta upozoravao susedne države da ne dozvole korišćenje svoje teritorije ili vazdušnog prostora za podršku američkim operacijama protiv Irana. Od februara, iranske snage su gađale više američkih ciljeva u regionu, uključujući one u Bahreinu, UAE, Kuvajtu i Jordanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je prošle nedelje branio te napade, tvrdeći da se od Teherana ne može očekivati uzdržanost kada su arapska teritorija i vazdušni prostor korišćeni u američkim napadima na Iran.

(rt.com)

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu