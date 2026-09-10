NOVI NUKLEARNI POTEZ BALTIKA: Litvanija ukida zabranu, Peskov upozorava na odgovor Moskve
LITVANSKI Sejm (parlament) planira da početkom 2027. godine usvoji ustavni amandman kojim bi se uklonila zabrana raspoređivanja nuklearnog oružja na teritoriji Litvanije, pišu mediji, pozivajući se na predsednika parlamenta Juozasa Olekasa.
Predsednik je objasnio da bi, kako bi se „usvojio ovaj konkretni član Ustava“, bilo potrebno donekle produžiti jesenje zasedanje parlamenta, moguće do 13. januara 2027.
U julu je litvanski Sejm pristao da razmotri predlog zakona koji je pokrenuo predsednik Gitanas Nauseda o ukidanju zabrane raspoređivanja nuklearnog oružja. Dokument predviđa da će član 137 Ustava, koji zabranjuje raspoređivanje oružja za masovno uništenje, uključujući nuklearno oružje, na teritoriji Litvanije, biti ukinut.
Sejm mora glasati o ustavnom amandmanu dva puta, sa razmakom od tri meseca. Amandman mora podržati kvalifikovana većina - 94 od 141 poslanika.
Finska je prethodno ukinula sličnu zabranu. Od 1. jula dozvolili su uvoz i skladištenje nuklearnog oružja.
Kako je ranije izjavio Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika, želja baltičkih država, uključujući Litvaniju, da rasporede nuklearno oružje na svojoj teritoriji neće ni na koji način poboljšati bezbednost regiona. Naprotiv, naglasio je Peskov, takva odluka bi primorala Rusiju da preduzme kontramere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost.
(Sputnjik)
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