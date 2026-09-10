Svet

OSNIVAČ "BLEKVOTERA" PRIZNAO: Rusi su naučili da neutrališu zapadno oružje - Ne slušajte političare idiote!

P. Đurđević

10. 09. 2026. u 19:02

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ORUŽANE snage Rusije u zoni Specijalne vojne operacije brzo se prilagođavaju novim pretnjama i zapadnom naoružanju, izjavio je osnivač privatne vojne kompanije „Blekvoter“ Erik Prins.

ОСНИВАЧ БЛЕКВОТЕРА ПРИЗНАО: Руси су научили да неутралишу западно оружје - Не слушајте политичаре идиоте!

Foto: AI generated/Gemini

Prema njegovim rečima, tvrdnje o slabosti ruske vojske nisu tačne.

Naprotiv, Oružane snage Rusije su tokom proteklih nekoliko godina stekle ogromno borbeno iskustvo. Pored toga, ruska vojska ostvarila je značajan napredak u razvoju sistema za radio-elektronsko ratovanje, što je, kako navodi Prins, dovelo do smanjenja efikasnosti zapadnog naoružanja.

- Ne slušajte političare idiote. Ruska vojska postala je neuporedivo pametnija - poručio je Prins.

Osnivač „Blekvotera“ posebno je istakao da su Oružane snage Rusije naučile da efikasno ometaju protivničke sisteme komunikacije, navigacije i navođenja.

Fleksibilnost ruskih snaga ranije je analizirao i britanski Kraljevski institut ujedinjenih službi (RUSI).

Njegovi stručnjaci naveli su da su ruske snage počele da menjaju taktiku borbenih dejstava tokom Specijalne vojne operacije.

Dok su se ranije u većoj meri oslanjale na masovnu artiljerijsku vatru, sada, prema toj analizi, artiljerijske udare kombinuju sa upotrebom visokopreciznog naoružanja.

Pored toga, u ruskoj vojsci sada postoji veliki broj iskusnih izviđača sposobnih da uoče čak i veoma male objekte, naveli su stručnjaci instituta.

(Sputnjik)

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