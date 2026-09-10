Beograd

STARI UDŽBENICI UVEK NA CENI: Prodaja knjiga u Kosovskoj ulici odavno presahla, ali ovih dana ipak ima mušterija

Simeun Krgović

10. 09. 2026. u 20:24

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NEKAD je Kosovska ulica bila poznata i po pravoj berzi polovnih knjiga. Pred početak školske godine roditelji i đaci slivali su se u ogromnombroju u ovu starogradsku ulicu iz svih delova Beograda i prebirali popolovnim udžbenicima, menjali stare za nove i pokušavali da prođu štojeftinije.

СТАРИ УЏБЕНИЦИ УВЕК НА ЦЕНИ: Продаја књига у Косовској улици одавно пресахла, али ових дана ипак има муштерија

FOTO: Privatna arhiva

Vremena su se promenila, ovaj "biznis" ni izdaleka ne podseća na nekadašnji, ali ovih dana, posle početka školske godine, ipak ima i knjiga i mušterija.

- Najviše se traže udžbenici za osnovnu školu, posebno matematika, srpski i strani jezici. Cene zavise od očuvanosti i izdavača, ali polovan udžbenik uglavnom može da se nađe za oko 300 do 800 dinara, dok komplet za jedan razred izađe nekoliko hiljada dinara - kaže jedan od prodavaca. - Ranije je bilo mnogo više ljudi, ali besplatni udžbenici, kupovina preko interneta i razne grupe za razmenu knjiga sigurno su uticali na prodaju.

Među malobrojnim posetiocima ovih dana su roditelji koji pokušavaju da nađu neko "posebno izdanje" udžbenika koji se trenutno ne koristi.

Tražio sam i našao udžbenik istorije za treći gimnazije, za koji znam da mnogo bolje objašnjava pojedine lekcije nego aktuelni - kaže zainteresovani otac, zadovoljno mašući knjigom.

Prodavci knjiga sveli su se na značajno manji broj, a nekad su ovde organizovali i proteste poput onog iz 2019. zbog dozvola za rad.

Berza knjiga održava se i na Pašićevom trgu.

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