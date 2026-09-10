Fudbal

Kakav transfer: Blagojević doveo pojačanje iz Superlige!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 19:02

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Bivši trener Partizana želi beg sa začelja tabele ruske Premijer lige.

Какав трансфер: Благојевић довео појачање из Суперлиге!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prethodnih dana se najavljivalo, a danas je transfer Milutina Vidosavljevića dobio i zvaničan epilog.

Fudbaler novosadske Vojvodine pojačao je ruskog premijerligaša Akron, koji sa klupe predvodi nekadašnji trener Partizana, Srđan Blagojević. 

Svojevremeni prvotimac Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca uspešno je prošao lekarske preglede i stavio se na raspolaganju klubu iz Toljatija, koji čeka borba za opstanak.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Osim Vidosavljevića, za ovu ekipu igra i nekadašnji napadač Mančester sitija Slobodan Tedić, kao i reprezentativac Crne Gore Stefan Lončar.

Ruski klub će Vojvodini platiti 300.000 za pozajmicu do kraja sezone, kao i 1.500.000 evra kada Srbin bude stavio paraf na vernost Akronu.

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