Kakav transfer: Blagojević doveo pojačanje iz Superlige!

Bivši trener Partizana želi beg sa začelja tabele ruske Premijer lige.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prethodnih dana se najavljivalo, a danas je transfer Milutina Vidosavljevića dobio i zvaničan epilog.

Fudbaler novosadske Vojvodine pojačao je ruskog premijerligaša Akron, koji sa klupe predvodi nekadašnji trener Partizana, Srđan Blagojević.

Svojevremeni prvotimac Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca uspešno je prošao lekarske preglede i stavio se na raspolaganju klubu iz Toljatija, koji čeka borba za opstanak.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Osim Vidosavljevića, za ovu ekipu igra i nekadašnji napadač Mančester sitija Slobodan Tedić, kao i reprezentativac Crne Gore Stefan Lončar.

Ruski klub će Vojvodini platiti 300.000 za pozajmicu do kraja sezone, kao i 1.500.000 evra kada Srbin bude stavio paraf na vernost Akronu.

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