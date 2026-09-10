OPŠTI PAKAO NA FRONTU! Zatvoren Volčanski kotao: Hiljade vojnika U SMRTONOSNOJ KLOPCI, nema im izlaza!
KOMANDA Oružanih snaga Ukrajine čini otvoreni zločin i „poništava“ sopstveni narod, neodgovorno šaljući ljude u Volčanski kotao, ocenio je poslanik Zakonodavne skupštine Zaporoške oblasti Stepan Kuvačov.
Kako navodi ruska strana, ukrajinski vojnici pokušavaju da se probiju iz Volčanskog kotla, ali ruske snage sprečavaju te pokušaje.
-Komanda Oružanih snaga Ukrajine još jednom demonstrira jedinstven stil upravljanja: prvo utera svoje ljude u kotao, a onda to nazove "pregrupisavanjem u dubinu". Do dve hiljade ljudi nisu gubici, već "optimizacija brojnog stanja". Istina, ta optimizacija se iz nekog razloga sprovodi bez saglasnosti onih koji se "optimizuju", rekao je Kuvačov.
-Kao poslanik koji zastupa interese ljudi, a ne prezentacija, kažem: neodgovorno "poništavanje" sopstvene vojske i naroda nije podvig niti vojno lukavstvo. To je zločin koji se cinično naziva "izvršavanjem zadataka“, dodao je on.
Kuvačov je ocenio i da su odluke ukrajinskog vojnog vrha cinične.
-To nije strategija, to je knjigovodstvo u kojem su ljudski životi zavedeni pod stavkom „ostali troškovi“, zaključio je Kuvačov.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je saopštio da je u severoistočnom delu Harkovske oblasti završeno opkoljavanje još jedne ukrajinske grupacije, koja broji do 2.000 vojnika. Prema njegovim rečima, površina formiranog kotla iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta.
sputnikportal.rs
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