FRANCUZI OTKAČILI TRAMPA: Nećemo reagovati na svaku njegovu objavu, imamo pametnija posla

MINISTARSTVO spoljnih poslova Francuske ne smatra neophodnim da reaguje na svaku objavu američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je francuski ministar delegat za Evropu Benžamen Adad.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Adad je to rekao komentarišući objavu Bele kuće sa mapom na kojoj su francuske prekomorske teritorije prikazane u bojama američke zastave. Isti vizuelni prikaz obuhvatio je i Kanadu, Meksiko i Island.

- Kada bismo počeli da reagujemo na svaki tvit Bele kuće i Donalda Trampa, ne bismo imali vremena za posao - rekao je Adad u emisiji radija „Sud radio“.

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, nema potrebe da se „previše komentariše i preterano reaguje na svaki njegov hir“.

Francuski zvaničnik je istovremeno uverio da Pariz ostaje privržen svojim prekomorskim teritorijama.

Adad je podsetio i na spor oko statusa Grenlanda, navodeći da su zemlje Evropske unije koristile takozvani instrument protiv prinude, koji omogućava preduzimanje mera protiv američkih digitalnih kompanija.

Tramp je 7. septembra objavio kartu Severne Amerike na kojoj su teritorije više zemalja prikazane u bojama američke zastave. Na mapi su, pored Sjedinjenih Američkih Država, na isti način prikazani Kanada, Grenland, Island, Meksiko, zemlje Centralne Amerike i Kariba.

Objava je izazvala reakciju na Islandu. Ministarka spoljnih poslova Torgejdur Katrin Gunarsdotir pozvala je američkog ambasadora Bilija Longa na razgovor kako bi mu iznela protest zbog Trampove objave.

Tramp je i ranije izazvao pažnju sličnim objavama. On je 27. avgusta objavio video sa mapom na kojoj je jezero Ontario prikazano kao „Jezero Amerika“.

Nove Trampove objave dolaze u vreme pojačanih tenzija između Vašingtona i evropskih saveznika oko Grenlanda i širih američkih teritorijalnih ambicija.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja