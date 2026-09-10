UKRAJINSKA ŽILA KUCAVICA PRESEČENA, KIJEV KRVAVI NA SVE STRANE: Rusi brutalno udarili na ono što Ukrajincima najviše vredi
ORUŽANE snage Rusije pogodile su objekte transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija trupa Oružanih snaga Ruske Federacije izvele su udare po objektima transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i po mestima skladištenja bespilotnih letelica i komponenti za njih - navodi se u saopštenju.
Takođe se navodi da su pogođeni privremeni punktovi za razmeštanje ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 146 rejona.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)