UKRAJINSKA ŽILA KUCAVICA PRESEČENA, KIJEV KRVAVI NA SVE STRANE: Rusi brutalno udarili na ono što Ukrajincima najviše vredi

ORUŽANE snage Rusije pogodile su objekte transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija trupa Oružanih snaga Ruske Federacije izvele su udare po objektima transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i po mestima skladištenja bespilotnih letelica i komponenti za njih - navodi se u saopštenju.

Takođe se navodi da su pogođeni privremeni punktovi za razmeštanje ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 146 rejona.

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