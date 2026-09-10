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UKRAJINSKA ŽILA KUCAVICA PRESEČENA, KIJEV KRVAVI NA SVE STRANE: Rusi brutalno udarili na ono što Ukrajincima najviše vredi

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 18:40

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ORUŽANE snage Rusije pogodile su objekte transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

УКРАЈИНСКА ЖИЛА КУЦАВИЦА ПРЕСЕЧЕНА, КИЈЕВ КРВАВИ НА СВЕ СТРАНЕ: Руси брутално ударили на оно што Украјинцима највише вреди

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

 - Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija trupa Oružanih snaga Ruske Federacije izvele su udare po objektima transportno-logističke infrastrukture Ukrajine koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i po mestima skladištenja bespilotnih letelica i komponenti za njih - navodi se u saopštenju.

Takođe se navodi da su pogođeni privremeni punktovi za razmeštanje ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 146 rejona.

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