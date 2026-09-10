HUTI NADOMAK KLJUČNOG OSTRVA: Ako padne Bab el Mandeb, svet će platiti visoku cenu

ZAMENIK predsednika jemenskog Predsedničkog saveta Tarik Saleh izjavio je da, ukoliko Huti uspeju da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb i ostrvom Perim, njihovo potiskivanje neće biti moguće bez široke međunarodne koalicije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

-On je upozorio da će, ako Huti zauzmu Perim i preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, biti potreban veliki broj međunarodnih snaga i ratnih brodova kako bi bili primorani da se povuku, prenose mediji.

Saleh je naglasio da do sada nije dobio pomoć Sjedinjenih Američkih Država i da je bilo „samo razgovora“. Na pitanje šta će se dogoditi ukoliko američka podrška izostane i ubuduće, odgovorio je da će tada američke snage, međunarodna zajednica i globalna trgovina „morati da plate mnogo veću cenu“.

U vojnoj pres-službi Saleha istakli su da, ukoliko Huti zauzmu položaje u oblasti Perima i moreuza, više neće morati da koriste oružje velikog dometa kako bi ugrozili pomorski saobraćaj. Oni bi, kako se navodi, mogli da miniraju ovaj plovni put, po uzoru na situaciju sa Iranom i Ormuskim moreuzom.

„The National“ navodi da jemenska ostrva Perim i Zukar imaju ključni značaj za pomorsku bezbednost regiona. Perim se nalazi svega četiri kilometra od kopnenog dela Jemena i 25 kilometara od Džibutija, dok se Zukar nalazi oko 100 kilometara severnije u Crvenom moru, između Jemena i Eritreje.

-Huti su još daleko od Perima i ostrvo još nije pod njihovom kontrolom, izjavio je za list predstavnik jemenskih bezbednosnih službi.

On je, međutim, upozorio da su Huti, koji često koriste brze motorne čamce i besposadna plovila napunjena eksplozivom, sposobni da zauzmu ostrvo.

Sukob u Jemenu počeo je 2014. godine, dok je od 2022. vladalo relativno zatišje. Međutim, od početka jula borbe između vladinih snaga i Huta ponovo su intenzivirane u različitim delovima zemlje.

Huti i Saudijska Arabija su u julu obnovili i međusobne udare. Huti su proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova i napali saudijske tankere u Crvenom moru kao odgovor na blokadu jemenskih luka i napad na međunarodni aerodrom u Sani.

Prošle nedelje Huti su započeli ofanzivu duž zapadne obale Jemena.

sputnikportal.rs

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