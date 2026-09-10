Partizan na startu Lige šampiona udario u "berlinski zid": Vicešampion Evrope prejak za crno-bele!
Rukometaši Partizana poraženi su od Fikse Berlina rezultatom 33:44 (15:23) u prvom kolu A grupe Lige šampiona.
Snovi su jedno, realnost drugo. Želeli su svim srcem da se predstave crno-beli na najbolji način pred svojim navijačima na otvaranju najelitnijeg evropskog ranga, međutim...
Nije imao milosti bundesligaš prema izabranicima Raula Gonzalesa i već od starta pokazao ko je zaredom u prethodne dve sezone igrao finale Lige šampiona.
Gosti su bolje otvorili meč i već do 12. minuta, pogotkom Mijaila Marsenića stigli do ogromnih pet golova prednosti (4:9).
Išlo je vođstvo dvostrukog uzastopnog vicešampiona Evrope i na +7 do odlaska na poluvreme (6:13), dok je Partizan u životu držao Tobijas Vagner. Efikasnošću iskusnog pivota (3/3 do poluvremena iz igre), crno-beli su donekle održavali minus, međutim, protiv raspoloženog kapitena reprezentacije Srbije nisu imali rešenja.
Videla je beogradska publika velikog Matijasa Gidsela, najboljeg rukometaša današnjice i njegovu lakoću igranja sa pola gasa, iako je gostujući tim ostao bez Dejana Milosavljeva i Lase Andersona koji su promenili sredinu.
Nemački gigant je na veliku pauzu otišao ubedljivim vođstvom 23:15, pa je četu Raula Gonzalesa čekao paklen zadatak u nastavku meča.
Već početkom drugog perioda, posle samo tri minuta, Nemci su otišli na prvu dvocifrenu prednost (16:26), čime je sve bilo rešeno.
Do kraja su samo potvrdili razliku u klasi i odneli bodove iz dvorane „Aleksandar Nikolić“.
Najefikasniji u ekipi Partizana sa po šest golova, bili su: debitant Vladislav Kuleš, Tobijas Vagner i Nikola Crnoglavac (pet sa sedam metara). Kapiten Ivan Mićić je postigao četiri pogotka sa sedmeraca. Bekir Čordalija je imao sedam intervencija u prvom delu, a Andrej Trnavac četiri u nastavku meča.
U timu iz Berlina najefikasniji je bio najbolji igrač današnjice Matijas Gidsel sa devet pogodaka, dok je Tobijas Grendal dodao osam. Španac Aitor Arinjo je šest puta bio strelac, a Italijan Leo Pertner dao sedam pogodaka. Kapiten "orlova" Mijajlo Marsenić je postigao pet golova, od toga četiri u prvom poluvremenu, dok je golman Palička imao 13 odbrana.
Rukometaši Vesprema su juče na svom terenu savladali Porto rezultatom 36:28 u uvodnom meču prvog kola A grupe EHF Lige šamopiona.
Crno-beli će u drugom kolu A grupe, gostovati ekipi Porta, taj meč je na programu 17. septembra. S druge strane, Fikse Berlin igraće protiv mađarskog Vesprema.
EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Sreda
Vesprem - Porto 36:28 (15:14)
Zagreb - Celje 31:29 (14:12)
Olborg - PSŽ 33:33 (16:18)
Kjelce - Kriens Lucern 30:29 (19:15)
Nant - Visla Plock 26:25 (11:11))
Barselona - Skanderborg 39:28 (19:13)
Magdeburg - Kolstad 37:22 (19:12)
Četvrtak
Partizan - Fikse Berlin 33:44 (15:23)
Dinamo Bukurešt - Monpelje (9:11)
PIK Seged - Kristijanštad 42:31 (22:13)
Melsungen - Vardar (20.45)
Sporting Lisabon - GOG (20.45)
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