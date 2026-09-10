Partizan na startu Lige šampiona udario u "berlinski zid": Vicešampion Evrope prejak za crno-bele!

Rukometaši Partizana poraženi su od Fikse Berlina rezultatom 33:44 (15:23) u prvom kolu A grupe Lige šampiona.

Foto: N. Skenderija

Snovi su jedno, realnost drugo. Želeli su svim srcem da se predstave crno-beli na najbolji način pred svojim navijačima na otvaranju najelitnijeg evropskog ranga, međutim...

Nije imao milosti bundesligaš prema izabranicima Raula Gonzalesa i već od starta pokazao ko je zaredom u prethodne dve sezone igrao finale Lige šampiona.

Gosti su bolje otvorili meč i već do 12. minuta, pogotkom Mijaila Marsenića stigli do ogromnih pet golova prednosti (4:9).

Išlo je vođstvo dvostrukog uzastopnog vicešampiona Evrope i na +7 do odlaska na poluvreme (6:13), dok je Partizan u životu držao Tobijas Vagner. Efikasnošću iskusnog pivota (3/3 do poluvremena iz igre), crno-beli su donekle održavali minus, međutim, protiv raspoloženog kapitena reprezentacije Srbije nisu imali rešenja.

Videla je beogradska publika velikog Matijasa Gidsela, najboljeg rukometaša današnjice i njegovu lakoću igranja sa pola gasa, iako je gostujući tim ostao bez Dejana Milosavljeva i Lase Andersona koji su promenili sredinu.

Nemački gigant je na veliku pauzu otišao ubedljivim vođstvom 23:15, pa je četu Raula Gonzalesa čekao paklen zadatak u nastavku meča.

Već početkom drugog perioda, posle samo tri minuta, Nemci su otišli na prvu dvocifrenu prednost (16:26), čime je sve bilo rešeno.

Do kraja su samo potvrdili razliku u klasi i odneli bodove iz dvorane „Aleksandar Nikolić“.

Najefikasniji u ekipi Partizana sa po šest golova, bili su: debitant Vladislav Kuleš, Tobijas Vagner i Nikola Crnoglavac (pet sa sedam metara). Kapiten Ivan Mićić je postigao četiri pogotka sa sedmeraca. Bekir Čordalija je imao sedam intervencija u prvom delu, a Andrej Trnavac četiri u nastavku meča.

U timu iz Berlina najefikasniji je bio najbolji igrač današnjice Matijas Gidsel sa devet pogodaka, dok je Tobijas Grendal dodao osam. Španac Aitor Arinjo je šest puta bio strelac, a Italijan Leo Pertner dao sedam pogodaka. Kapiten "orlova" Mijajlo Marsenić je postigao pet golova, od toga četiri u prvom poluvremenu, dok je golman Palička imao 13 odbrana.

Rukometaši Vesprema su juče na svom terenu savladali Porto rezultatom 36:28 u uvodnom meču prvog kola A grupe EHF Lige šamopiona.

Crno-beli će u drugom kolu A grupe, gostovati ekipi Porta, taj meč je na programu 17. septembra. S druge strane, Fikse Berlin igraće protiv mađarskog Vesprema.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Sreda

Vesprem - Porto 36:28 (15:14)

Zagreb - Celje 31:29 (14:12)

Olborg - PSŽ 33:33 (16:18)

Kjelce - Kriens Lucern 30:29 (19:15)

Nant - Visla Plock 26:25 (11:11))

Barselona - Skanderborg 39:28 (19:13)

Magdeburg - Kolstad 37:22 (19:12)

Četvrtak

Partizan - Fikse Berlin 33:44 (15:23)

Dinamo Bukurešt - Monpelje (9:11)

PIK Seged - Kristijanštad 42:31 (22:13)

Melsungen - Vardar (20.45)

Sporting Lisabon - GOG (20.45)

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