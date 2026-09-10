SATELITI SNIMILI MOĆNE ZVERI U ENGELSU! Rusija završava TAJNI PROJEKAT: Putinova strateška avijacija dobija NEPROBOJNI ŠTIT!

RUSIJA privodi kraju veliki program izgradnje novih hangara za avione u vazduhoplovnoj bazi Engels-2, jednom od najvažnijih objekata za podršku ruskim snagama strateških bombardera.

Foto: Mil.ru

Satelitski snimci i fotografije koje su objavili ruski i ukrajinski izvori ukazuju na to da nekoliko velikih objekata postepeno poprima konačni izgled, čime se potencijalno obezbeđuje znatno bolja zaštita bombardera od napada dronovima ili raketama. Novi hangari imaju približne dimenzije 63 puta 63 metra. Prema dostupnim podacima, bočni zidovi su visoki oko sedam metara, dok maksimalna visina objekata dostiže oko 17 metara, što je dovoljno za smeštaj ruskih teških bombardera.



🔻 Satellite images of 🇷🇺 Engels-2 Air Base as of September 5, 08:00 UTC



In early September, construction began on the first of sixteen aircraft shelters at Engels-2 Air Base.



Estimated shelter dimensions are roughly 63 by 63 meters, with 7-meter sidewalls and a peak height of… pic.twitter.com/oYl9tMXrsN — AviVector (@avivector) September 6, 2026

U bazi Engels-2 stacionirani su ruski strateški bombarderi Tu-95MS i Tu-160, a sama baza je od početka rata postala jedna od glavnih meta ukrajinskih napada dronovima dugog dometa. Konstrukcija novih objekata, kako se navodi, ukazuje na to da su oni namenjeni operativnoj upotrebi, a ne samo skladištenju. Zaštitne barijere postavljene iza skloništa projektovane su tako da preusmeravaju izduvne gasove motora bombardera tokom njihovog rada. Postojanje posebnih ruta za rulanje koje vode direktno do ovih objekata pruža dodatne dokaze da će avioni moći da ulaze u njih i izlaze iz njih sopstvenim pogonom.





Foto: Kremlin.ru

Dok konvencionalni objekat za skladištenje može zaštititi avion od vremenskih uslova i pružiti određeni stepen prikrivanja, namenski izgrađeno sklonište za avione, povezano direktno sa mrežom staza za rulanje, može postati deo redovnih letačkih operacija. Bombarderi se potencijalno mogu servisirati i pripremati unutar zaštićenog objekta pre nego što se premeste na pistu radi poletanja. Osnova dimenzija 63 puta 63 metra obezbeđuje gotovo 4.000 kvadratnih metara podne površine po objektu, mada bi se upotrebljiva površina smanjila zbog konstruktivnih nosača, opreme i drugih unutrašnjih instalacija. Takve dimenzije odgovaraju zahtevima veoma velikih aviona kao što su Tu-95MS i Tu-160, koji su znatno veći od konvencionalnih taktičkih borbenih aviona.



Ukrajina je izvela svoj najznačajniji napad na bazu Engels-2 u decembru 2022. godine, kada je napad dronom oštetio avione i izazvao ljudske žrtve. Kasniji napadi nisu uspeli da oštete bombardere u ovoj bazi, ali su uništili okolnu infrastrukturu. Izgradnja utvrđenja deo je šireg ruskog nastojanja da se ojača odbrana ključnih ciljeva od napada dronovima i raketama, pri čemu je uočeno masovno raspoređivanje sistema protivvazdušne odbrane, uključujući i one za dejstvo na malim visinama koji su veoma pogodni za odbranu od dronova. Borbeni helikopteri takođe preuzimaju sve značajniju ulogu u operacijama odbrane od dronova.

militarywatchmagazine.com

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