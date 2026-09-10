OVAKO SU IZGLEDALE PRETNJE VUČIĆU OD RANIJE: Evo kako je to radio Zoran Đajić (FOTO)
BLOKADER Zoran Đajić je u svom dobro poznatom stilu pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Odgovor dezinformistima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasna smrtnu presudu Vučiću. Ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaku slučaj glogov kolac pride - napisao je Đajić.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO NOVO JAČANjE VOJSKE: Sa Francuzima razgovaramo o "Rafalima" i H-125
10. 09. 2026. u 18:38
PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI: Ne nasedamo na provokacije, jer najbrže rastemo u Evropi
10. 09. 2026. u 18:27 >> 18:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)