Politika

OVAKO SU IZGLEDALE PRETNJE VUČIĆU OD RANIJE: Evo kako je to radio Zoran Đajić (FOTO)

В.Н.

10. 09. 2026. u 19:14

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BLOKADER Zoran Đajić je u svom dobro poznatom stilu pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

ОВАКО СУ ИЗГЛЕДАЛЕ ПРЕТЊЕ ВУЧИЋУ ОД РАНИЈЕ: Ево како је то радио Зоран Ђајић (ФОТО)

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

 - Odgovor dezinformistima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasna smrtnu presudu Vučiću. Ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaku slučaj glogov kolac pride - napisao je Đajić. 

zoran đajić/iks

Pretnje Zorana Đajića Aleksandru Vučiću

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