"BOMBA" NA ČAIRU! Radnički doveo bivšeg igrača Zvezde i Partizana

Vredno rade na Čairu u završnici prelaznog roka.

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Fudbalski klub Radnički potpisao je ugovor sa Lukom Borovićem.

Momak koji je rođen u Čačku 16. jula 2005. godine igra na poziciji centralnog veznog igrača, dok se dobro snalazi i na pozicijama ofanzivnog i defanzivnog veznog. Takođe je igrač koji ima tendenciju da se priključuje napadu i šutira kada god bude u prilici.

U Srbiju se vraća nakon tri godine. U inostranstvu je nastupao za New England Revolution u Sjedinjenim Američkim Državama i AL Vasl u Ujedinjenim Arpaskim Emiratima.

FOTO: FK Radnički

„Veoma sam srećan što sam se vratio u Srbiju. Domaća liga je dosta napredovala vraća se veliki broj iskusnih igrača, sve više mladih igrača koji se afirmiše kroz domaće klube i to je dodatni motiv za povratak. Shodno tome Radnički je definitivno prava adresa za mene. Znam da je reč o klubu koji daje priliku mladim igračima, to je ono što mi je potrebno, da igram, beležim minute. Radnički je dobra sredina za razvoj mladih igrača, dobra početna tačka za dalje. Velika je čast obući ovaj dres, boriti se za njega. Daću sve od sebe da pokažem zašto sam ovde, da se nametnem stručnom štabu, dobijem poverenje trenera. Mnogo mi znači i poverenje koje mi je ukazala uprava kluba, što su mi pružili šansu. Na meni je sada da je iskoristim na najbolji mogući način. Drago mi je što ću igrati pred niškom publikom, čuo sam da postoji ta specifična veza između Nišlija i igrača. Želim da to osetim. Pratio sam Radnički u prethodnom periodu, imamo dobar tim, upoznao sam i momke reč je o kvalitetnim ljudima. Ja ću dati maksimum kako bih pomogao ekipi da ostvari zacrtane ciljeve“, rekao je Borović nakon potpisivanja ugovora.

Luka Borović karijeru za započeo u Javoru, a onda sa petnaest godina prešao u Partizan. Posle toga igrao je za Crvenu zvezdu, Grafičar, New England Revolution i Al Vasl, odakle i dolazi u Niš.