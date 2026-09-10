Fudbal

Loše vesti za Srbiju i Paunovića, defanzivac mora na operaciju, odsustvuje tri meseca

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 19:21

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Fudbalska reprezentacija Srbije zadobila je veliki udarac pred naredno okupljanje igrača koje će prozvati Veljko Paunović..

Лоше вести за Србију и Пауновића, дефанзивац мора на операцију, одсуствује три месеца

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Kako je zvanično saopštio moskovski CSKA pred Milanom Gajićem je tromesečna pauza. On je utakmicu sa Rostovim (0:2) napustio u 10. minutu, ispostavilo se da je suočen sa ozbiljnim problemom kolena. 

Bivši fudbaler Crvene zvezde će morati da se podvrgne operaciji i čeka ga tromesečno odsustvo. 

- Obavljen je pregled Milana Gajića kako bi se precizno procenio stepen povrede koju je doživeo. Na osnovu rezultata, doneta je odluka da bude podvrgnut operaciji povređenog mišića. Oporavak će trajati tri meseca - saopštili su iz CSKA. 

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